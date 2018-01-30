Кроссовер сделали в новом фирменном стиле марки

Пульс

Вот так будет выглядеть новый Hyundai Santa Fe: первые изображения

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30 января 2018

Компания Hyundai опубликовала изображения вседорожника Santa Fe следующего поколения, мировая премьера которого состоится весной на автосалоне в Женеве. Судя по тизерам, модель выполнена в новой фирменной стилистике марки – почти так же выглядят сейчас только кроссоверы Kona и Nexo.

[Тест-драйв Hyundai Santa Fe: как большой кроссовер Hyundai сам себя повысил в звании](https://motor.ru/testdrives/santafe.htm)

Тест-драйв Hyundai Santa Fe: как большой кроссовер Hyundai сам себя повысил в звании

Подробной информации о технической начинке следующего Santa Fe пока нет: не известна ни линейка двигателей, ни платформа, на которой будет построена модель.

Ранее в компании лишь уточнили, что вседорожник станет оснащаться системами предупреждения о забытых на втором ряду сидений пассажирах и обнаружения едущих в поперечном направлении автомобилей при движении задним ходом, а также функцией автоматического торможения в случае опасности столкновения.

Сейчас в семейство Santa Fe входят версии с пяти- и семиместным салоном. Модель доступна со 171-сильным бензиновым двигателем 2.4 и 2,2-литровым дизелем мощностью 200 сил. Модификация Grand также предлагается с 249-сильным бензиновым агрегатом объемом три литра.

Цены на Hyundai Santa Fe начинаются от 1 856 000 рублей, а на Grand Santa Fe – от 2 324 000 рублей.

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