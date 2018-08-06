Названы рублевые цены на новый Hyundai Santa Fe

В России начались продажи Hyundai Santa Fe нового поколения. Кроссовер предложен в четырех комплектациях, с двумя вариантами силовых установок и полным приводом. Цены на модель начинаются от 1 999 000 рублей.

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Базовым двигателем для нового Santa Fe стал 2,4-литровый бензиновый мотор Theta-II. Его отдача составляет 188 лошадиных сил и 241 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с шестидиапазонной автоматической коробкой передач. С места до «сотни» бензиновый кроссовер разгоняется за 10,4 секунды. Максимальная скорость — 195 километров в час.

Цены на Hyundai Santa Fe

Комплектация Цена (рублей) Family (бенз.) 1 999 000 Lifestyle (бенз.) 2 159 000 Lifestyle (дизель) 2 329 000 Premier (бенз.) 2 329 000 High-Tech (дизель) 2 699 000

Второй двигатель — дизель R2.2 CRDi VGT мощностью 200 лошадиных сил и 440 Нм момента — работает в паре с новым восьмидиапазонным «автоматом». Оснащенный таким мотором Santa Fe разгоняется до 100 километров в час за 9,4 секунды и достигает максимальной скорости в 203 километра в час.

Для комплектации Lifestyle предлагается пакет опций безопасности SmartSense. В его состав входит система автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, система автоматического управления дальним светом, мониторинга слепых зон, помощи при выезде с парковки задним ходом, ассистент удержания автомобиля в полосе движения, система слежения за состоянием водителя и безопасного выхода.

В список базового оснащения Hyundai Santa Fe входит круиз-контроль, двухзонный климат-контроль с системой антизапотевания стекол, задние датчики парковки. Старшие версии кроссовера комплектуются медиакомплексом с семидюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также премиум-аудиосистемой Krell, электроприводом двери багажника и цифровой приборной панелью.

Машины в топовой комплектации High-Tech укомплектованы адаптивными фарами, сиденьями водителя и переднего пассажира с электрорегулировками и памятью положений, системой распознавания задних пассажиров, беспроводным зарядным устройством для смартфонов, шторками задних стекол.

Hyundai Santa Fe текущего поколения доступен на российском рынке по цене от 1 964 000 рублей. Кроссовер оснащается бензиновым мотором 2.4 MPI или 2,2-литровым дизелем. Коробка – безальтернативный шестидиапазонный «автомат».