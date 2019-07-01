Появились подробности о новом Chevrolet Tahoe

Журналисты выяснили, что решение о замене неразрезного моста на независимую заднюю подвеску было принято по двум причинам. Во-первых — для лучшей управляемости, а во-вторых — для увеличения пространства в задней части автомобиля. Еще одним важным новшеством станет новая для Tahoe архитектура GM T1. Эта же «тележка» ляжет в основу будущего Cadillac Escalade.

По неофициальной информации, в моторную линейку войдут 3,6-литровый V6, а также V8 объемом 5,3 и 6,2 литра. Кроме того, для Tahoe могут предложить гибридную силовую установку. Трансмиссия – восьми- либо десятидиапазонный «автомат».