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10:48

Появились подробности о новом Chevrolet Tahoe

Внедорожник следующего поколения покажут до конца 2019 года

Chevrolet Tahoe ждут большие перемены: со сменой поколения модель не только переберется на новую платформу, но и обзаведется независимой задней подвеской, выяснил портал Car and Driver. Премьера новинки состоится уже в этом году, а продажи начнутся в 2020-м.
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Журналисты выяснили, что решение о замене неразрезного моста на независимую заднюю подвеску было принято по двум причинам. Во-первых — для лучшей управляемости, а во-вторых — для увеличения пространства в задней части автомобиля. Еще одним важным новшеством станет новая для Tahoe архитектура GM T1. Эта же «тележка» ляжет в основу будущего Cadillac Escalade.

По неофициальной информации, в моторную линейку войдут 3,6-литровый V6, а также V8 объемом 5,3 и 6,2 литра. Кроме того, для Tahoe могут предложить гибридную силовую установку. Трансмиссия – восьми- либо десятидиапазонный «автомат».

Что касается текущей версии Tahoe, которая представлена на российском рынке, то она доступна с безальтернативным 6.2 V8 мощностью 426 лошадиных сил в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Цены на модель начинаются от 3 990 000 рублей.

Источник: Car and Driver
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