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15:28

BBC попросили дать «Топ Гиру» умереть. И все из-за новых ведущих

Поклонники шоу негативно отреагировали на новый состав шоу

© Слева направо: Эндрю «Фрэдди» Флинтофф, Пэдди Макгиннесс и Крис Харрис
Поклонники шоу Top Gear негативно отреагировали на назначение новых ведущих – британского комика Пэдди Макгиннесса и профессионального игрока в крикет Эндрю «Фрэдди» Флинтоффа. Реакцию фанатов из твиттера собрала газета Metro.

В ответ на объявление нового состава ведущих, поклонники передачи призвали BBC «завершить страдания Top Gear и проста дать ему умереть», обвинили корпорацию в том, что этим она «забила последний гвоздь в крышку гроба» шоу, а также заявили, что нововведение окажется равносильно снятию «Топ Гира» с эфира.

Тифф Ниделл, который в 1980-х был ведущим Top Gear (сейчас он перезапустил Fifth Gear), в своем твиттере заявил, что с новым составом передача уйдет слишком далеко от автомобильного шоу в «мир легкого развлекательного» контента, поскольку в «Топ Гире» остался только один автожурналист – Крис Харрис.

О новом составе Top Gear было объявлено в конце октября. Вместо Мэтта Леблана и Рори Рида места ведущих займут Макгиннесс и Флинтофф. Крис Харрис останется третьим ведущим, как и было до этого.

Новый состав ведущих появится в 27 сезоне «Топ Гира». Его съемки начнутся в следующем году.

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