BBC попросили дать «Топ Гиру» умереть. И все из-за новых ведущих

В ответ на объявление нового состава ведущих, поклонники передачи призвали BBC «завершить страдания Top Gear и проста дать ему умереть», обвинили корпорацию в том, что этим она «забила последний гвоздь в крышку гроба» шоу, а также заявили, что нововведение окажется равносильно снятию «Топ Гира» с эфира.
I hate to say this, but why can't we just stop Top Gear's suffering and let it die— ThatRacerGuy (@TomCurran03) 22 октября 2018 г.
Тифф Ниделл, который в 1980-х был ведущим Top Gear (сейчас он перезапустил Fifth Gear), в своем твиттере заявил, что с новым составом передача уйдет слишком далеко от автомобильного шоу в «мир легкого развлекательного» контента, поскольку в «Топ Гире» остался только один автожурналист – Крис Харрис.
And now there's only one ... car journalist on @BBC_TopGear. No doubt Paddy and Freddie will bring plenty of laughs but, for car fans, I fear it's a step too far into the 'light entertainment' world!!— Tiff Needell (@tiff_tv) 22 октября 2018 г.
О новом составе Top Gear было объявлено в конце октября. Вместо Мэтта Леблана и Рори Рида места ведущих займут Макгиннесс и Флинтофф. Крис Харрис останется третьим ведущим, как и было до этого.
Новый состав ведущих появится в 27 сезоне «Топ Гира». Его съемки начнутся в следующем году.