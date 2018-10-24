BBC попросили дать «Топ Гиру» умереть. И все из-за новых ведущих

Тифф Ниделл, который в 1980-х был ведущим Top Gear (сейчас он перезапустил Fifth Gear), в своем твиттере заявил, что с новым составом передача уйдет слишком далеко от автомобильного шоу в «мир легкого развлекательного» контента, поскольку в «Топ Гире» остался только один автожурналист – Крис Харрис.