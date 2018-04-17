Новый Volkswagen Touareg: объявлена цена и комплектации

Компания Volkswagen назвала стоимость внедорожника Touareg нового поколения в базовой комплектации и рассказала о комплектациях модели. Цены на модель будут начинаться от 3 299 000 рублей – на 240 тысяч рублей дороже предыдущего автомобиля.

В такую сумму обойдется внедорожник с 249-сильным бензиновым двигателем объемом два литра и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Также «Туарег» можно будет заказать с 340-сильным трехлитровым агрегатом TSI V6 и шестицилиндровым дизелем, выдающим 249 лошадиных сил. Цены на эти модификации «Фольксваген» объявит позднее.

Базовая комплектация называется Respect. В ее оснащение входят светодиодные фары, кожаная отделка салона, руль и передние кресла с подогревом, климат-контроль, парктроники, мультимедийная система с девятидюймовым экраном и навигацией. Такая модификация доступна только для машины оснащенных 249-сильными моторами.

Следующий вариант носит имя Status. Он предлагается с адаптивной пневмоподвеской, подогревом задних сидений, бесключевым доступом, сигнализацией, камерой заднего вида, а также поддержкой Apple Carplay и Android Auto.

VW Touareg R-Line

В третью версию – R-Line – войдет мультимедийная система с 15-дюймовым экраном и возможностью управления. жестами. Кроме того, такой «Туарег» получит более агрессивный внешний вид, цифровую приборку, передние сиденья с электрорегулировкой и памятью положений, рулевая колонка с электроприводом. Этот вариант будет доступен только для машин с 340-сильным бензиновым мотором и мотором на «тяжелом топливе».

В качестве опции для внедорожника будут доступны полноуправляемое шасси, активные электромеханические стабилизаторы поперечной устойчивости, система ночного видения, матричные фары, проекционный дисплей, кресла с массажем.

В продаже новинка появится летом. Для модели планируется предлагать расширенную гарантию на четыре года или 120 тысяч километров пробега.

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