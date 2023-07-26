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19:38, 26 июля 2023
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McLaren M1A из 60-х переродился в родстер Nichols N1A

Спорткар с 7,0-литровым V8 будет выпущен в количестве 100 экземпляров

Британская фирма представила современную версию гоночного McLaren M1A из 60-х. Родстер N1A от Nichols Cars базируется на шасси из углепластика и алюминия и оснащен двигателем V8 7.0 мощностью 659 лошадиных сил, совмещенным с «механикой» Graziano. Его кузов изготовлен из углеволокна, в который для прочности и снижения веса добавлен графен. Масса родстера ниже, чем у Mazda MX-5, а удельная мощность составляет около 700 лошадиных сил на тонну.

McLaren M1A из 60-х переродился в родстер Nichols N1A
© Nichols Cars
Алексей Носаченко

Маленькая фирма Nichols Cars не особо известна даже в родной Великобритании, чего уж говорить об остальном мире. А между тем ее сооснователь Стив Николз считается автором идеи использования углеволокна в Формуле-1. В конце 1980-х — начале 1990-х он работал в McLaren и руководил разработкой самого успешного болида королевских гонок — MP4/4. Того самого, на котором в 1988 году Айртон Сенна и Ален Прост выиграли 15 Гран-при из 16, чем обеспечили McLaren первое место в Кубке конструкторов.

McLaren M1A из 60-х переродился в родстер Nichols N1A

© Nichols Cars

Но дебютная модель Nichols Cars отдает дань уважения другой машине — гоночному прототипу McLaren M1A. Концепция оригинального родстера была разработана лично Брюсом Маклареном. Спорткар оснастили V8 4.5 Oldsmobile (345 сил) и революционной для 1960-х подвеской: она была полностью независимая, с рычагами неравной длины, стабилизатором и регулируемыми пружинами и стойками. В 1964 году Макларен завоевал на M1A бронзу в Canadian Sports Car Grand Prix, установив также рекорд круга на кольце Mosport Park в канадском Боуманвилле.

© Nichols Cars

Двухдверка N1A выглядит почти как легендарный предок. Кузов машины сделан из углеволокна с добавлением графена, что дает существенный выигрыш в массе и поднимает удельную мощность до почти 700 лошадиных сил на тонну. Всё это продували в аэродинамической трубе, так что показатели прижима заметно лучше оригинала. Интересная деталь: кресла в салоне установлены по подобию MP4/4, так что водитель и пассажир будут видеть и ощущать то же самое, что гонщики McLaren три с лишним десятка лет назад. В отделке применяются дорогие кожа и ткань, а также фрезерованный алюминий.

Nichols Cars

© Nichols Cars

Штатно N1A оснащен трекшн-контролем. Усилитель руля и настраиваемая АБС — опции. В движение спорткар приводит двигатель V8 7.0 на основе блока GM LS3, построенный в сотрудничестве с известным мотористом Формулы-1 Ричардом Лэнгфордом и его фирмой Langford Performance Engineering. Мотор получил новые поршни, гильзы, шатуны и корпуса дроссельных заслонок, а также систему смазки с сухим картером. Мощность — порядка 659 лошадиных сил. Тяга на задние колеса идет через шестиступенчатую «механику» Dana Graziano, правда, динамические характеристики пока не озвучены.

McLaren M1A из 60-х переродился в родстер Nichols N1A

© Nichols Cars

Всего Nichols Cars планирует выпустить не больше сотни экземпляров N1A. Первые 15 родстеров войдут в особую «приветственную» серию, посвященную победам McLaren MP4/4 в чемпионате Формулы-1 сезона 1988 года. Цен нет. Но рассчитывать, что это удовольствие будет дешевым, не стоит.

Источник:Nichols Cars
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