McLaren M1A из 60-х переродился в родстер Nichols N1A

Двухдверка N1A выглядит почти как легендарный предок. Кузов машины сделан из углеволокна с добавлением графена, что дает существенный выигрыш в массе и поднимает удельную мощность до почти 700 лошадиных сил на тонну. Всё это продували в аэродинамической трубе, так что показатели прижима заметно лучше оригинала. Интересная деталь: кресла в салоне установлены по подобию MP4/4, так что водитель и пассажир будут видеть и ощущать то же самое, что гонщики McLaren три с лишним десятка лет назад. В отделке применяются дорогие кожа и ткань, а также фрезерованный алюминий.