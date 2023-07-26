McLaren M1A из 60-х переродился в родстер Nichols N1A

McLaren M1A из 60-х переродился в родстер Nichols N1AСпорткар с 7,0-литровым V8 будет выпущен в количестве 100 экземпляров
Британская фирма представила современную версию гоночного McLaren M1A из 60-х. Родстер N1A от Nichols Cars базируется на шасси из углепластика и алюминия и оснащен двигателем V8 7.0 мощностью 659 лошадиных сил, совмещенным с «механикой» Graziano. Его кузов изготовлен из углеволокна, в который для прочности и снижения веса добавлен графен. Масса родстера ниже, чем у Mazda MX-5, а удельная мощность составляет около 700 лошадиных сил на тонну.
Маленькая фирма Nichols Cars не особо известна даже в родной Великобритании, чего уж говорить об остальном мире. А между тем ее сооснователь Стив Николз считается автором идеи использования углеволокна в Формуле-1. В конце 1980-х — начале 1990-х он работал в McLaren и руководил разработкой самого успешного болида королевских гонок — MP4/4. Того самого, на котором в 1988 году Айртон Сенна и Ален Прост выиграли 15 Гран-при из 16, чем обеспечили McLaren первое место в Кубке конструкторов.
Но дебютная модель Nichols Cars отдает дань уважения другой машине — гоночному прототипу McLaren M1A. Концепция оригинального родстера была разработана лично Брюсом Маклареном. Спорткар оснастили V8 4.5 Oldsmobile (345 сил) и революционной для 1960-х подвеской: она была полностью независимая, с рычагами неравной длины, стабилизатором и регулируемыми пружинами и стойками. В 1964 году Макларен завоевал на M1A бронзу в Canadian Sports Car Grand Prix, установив также рекорд круга на кольце Mosport Park в канадском Боуманвилле.
Двухдверка N1A выглядит почти как легендарный предок. Кузов машины сделан из углеволокна с добавлением графена, что дает существенный выигрыш в массе и поднимает удельную мощность до почти 700 лошадиных сил на тонну. Всё это продували в аэродинамической трубе, так что показатели прижима заметно лучше оригинала. Интересная деталь: кресла в салоне установлены по подобию MP4/4, так что водитель и пассажир будут видеть и ощущать то же самое, что гонщики McLaren три с лишним десятка лет назад. В отделке применяются дорогие кожа и ткань, а также фрезерованный алюминий.
Штатно N1A оснащен трекшн-контролем. Усилитель руля и настраиваемая АБС — опции. В движение спорткар приводит двигатель V8 7.0 на основе блока GM LS3, построенный в сотрудничестве с известным мотористом Формулы-1 Ричардом Лэнгфордом и его фирмой Langford Performance Engineering. Мотор получил новые поршни, гильзы, шатуны и корпуса дроссельных заслонок, а также систему смазки с сухим картером. Мощность — порядка 659 лошадиных сил. Тяга на задние колеса идет через шестиступенчатую «механику» Dana Graziano, правда, динамические характеристики пока не озвучены.
Всего Nichols Cars планирует выпустить не больше сотни экземпляров N1A. Первые 15 родстеров войдут в особую «приветственную» серию, посвященную победам McLaren MP4/4 в чемпионате Формулы-1 сезона 1988 года. Цен нет. Но рассчитывать, что это удовольствие будет дешевым, не стоит.