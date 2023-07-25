Ночные парковки в центре Москвы могут стать бесплатными

Ночные парковки в центре Москвы могут стать бесплатнымиВ России предложили ввести индивидуальную систему оплаты за парковки
Платные парковки в Москве могут сделать бесплатными по ночам . С новой инициативой выступил в Госдуме первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За Правду» Дмитрий Гусев. Он уже направил предложение руководителю столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максиму Ликсутову.
По мнению Гусева, вечером в центр Москвы приезжает слишком мало автомобилей, чтобы создавать пробки. Кроме того, в ночное время столичные улицы практически всегда разгружены.
В связи с этим Гусев предложил сделать бесплатной ночную стоянку для всех транспортных средств в центре города. Кроме того, чиновник считает, что сумма оплаты парковочных мест должна зависеть от доходов водителей.
Накануне в столице анонсировали введения новых правил парковки возле поликлиник. Для пациентов медучреждений стоянка станет бесплатной на определенное время.