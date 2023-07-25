Ночные парковки в центре Москвы могут стать бесплатными

В России предложили ввести индивидуальную систему оплаты за парковки

Платные парковки в Москве могут сделать бесплатными по ночам . С новой инициативой выступил в Госдуме первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За Правду» Дмитрий Гусев. Он уже направил предложение руководителю столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максиму Ликсутову.