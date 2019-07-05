Maserati наняла маркетолога Nike

На своей предыдущей работе Грассо занимался развитием марки Converse, принадлежащей Nike. А его основной задачей на новом посту станет «омоложение бренда Maserati по всему миру». В этом ему поможет Харальд Вестер, который занимал кресло операционного директора бренда до Грассо. Вестер в свою очередь станет исполнительным председателем компании и будет курировать все технические и промышленные области. Кроме того, он останется главным техническим директором FCA.

Бизнес-план Maserati предусматривает увеличение продаж автомобилей до 100 тысяч штук к 2022 году. Этому должно поспособствовать появление на рынке новых моделей, в частности, среднеразмерного кроссовера, купе и кабриолета Alfieri.