Maserati наняла маркетолога Nike

На своей предыдущей работе Грассо занимался развитием марки Converse, принадлежащей Nike. А его основной задачей на новом посту станет «омоложение бренда Maserati по всему миру». В этом ему поможет Харальд Вестер, который занимал кресло операционного директора бренда до Грассо. Вестер в свою очередь станет исполнительным председателем компании и будет курировать все технические и промышленные области. Кроме того, он останется главным техническим директором FCA.
Бизнес-план Maserati предусматривает увеличение продаж автомобилей до 100 тысяч штук к 2022 году. Этому должно поспособствовать появление на рынке новых моделей, в частности, среднеразмерного кроссовера, купе и кабриолета Alfieri.
Последние полтора года Maserati переживает не лучшие времена. По итогам 2018 года компании удалось реализовать по всему миру 35 900 автомобилей против 51 500 экземпляров в 2017 году. В первом квартале 2019 года поставки машин составили всего 5500 штук, что на 41 процент ниже результата за аналогичный период прошлого года.