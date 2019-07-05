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13:05

Maserati наняла маркетолога Nike

Концерн FCA предложил работу эксперту по развитию кроссовочного бизнеса, итальянцу Давиде Грассо

Компания Maserati сообщила о назначении Давиде Грассо, экс-директора по маркетингу Nike, на пост операционного директора. Кроме того, Грассо вошел в исполнительный совет группы FCA.
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На своей предыдущей работе Грассо занимался развитием марки Converse, принадлежащей Nike. А его основной задачей на новом посту станет «омоложение бренда Maserati по всему миру». В этом ему поможет Харальд Вестер, который занимал кресло операционного директора бренда до Грассо. Вестер в свою очередь станет исполнительным председателем компании и будет курировать все технические и промышленные области. Кроме того, он останется главным техническим директором FCA.

Бизнес-план Maserati предусматривает увеличение продаж автомобилей до 100 тысяч штук к 2022 году. Этому должно поспособствовать появление на рынке новых моделей, в частности, среднеразмерного кроссовера, купе и кабриолета Alfieri.

Последние полтора года Maserati переживает не лучшие времена. По итогам 2018 года компании удалось реализовать по всему миру 35 900 автомобилей против 51 500 экземпляров в 2017 году. В первом квартале 2019 года поставки машин составили всего 5500 штук, что на 41 процент ниже результата за аналогичный период прошлого года.

Источник: Maserati
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