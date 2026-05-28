Nio создала роскошную версию внедорожника за 4 млн рублей

Все модификации Nio ES9 базируются на современной 900-вольтовой платформе и в стандарте оснащаются 102-киловатт-часовой батареей CATL. Два электродвигателя выдают суммарные 697 л.с., что разгоняет махину до «сотни» за 4,3 секунды. Запас хода в зависимости от версии составляет от 580 до 620 км.

Важно подчеркнуть, что Nio ES9 сконструирован с учётом фирменной технологии быстрой замены аккумуляторов. Это означает, что 102-киловатт-часовую батарею можно заменить всего за три минуты на любой из станций компании. Чтобы снизить стартовую цену, покупатели могут оформить подписку на аккумулятор как на услугу — тогда автомобиль обойдётся в 57 500 долларов (около 4 млн рублей). Тем, кто предпочтёт владеть батареей, придётся выложить минимум 73 500 долларов (примерно 5,2 млн рублей). В любом случае, за такие характеристики цена более чем привлекательна.

Габариты Nio ES9 впечатляют: длина — 5365 мм, ширина — 2029 мм, высота — 1870 мм, колёсная база — 3250 мм. Неудивительно, что для такого гиганта предусмотрены 23-дюймовые колёсные диски. По дизайну внедорожник выдержан в едином стиле с остальными моделями Nio: это лаконичные раздельные фары, сдержанные линии кузова и светодиодная полоса на корме.

