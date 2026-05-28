В России вернется техосмотр автомобилей

В соответствии с решением кабинета министров, Минтрансу, МВД и Минсельхозу поручено разработать комплекс мер, направленных на совершенствование техосмотра и повышение его эффективности в части обеспечения безопасности дорожного движения. Доклад о результатах правительство ожидает в 2028 году.

При этом процесс не будет ограничиваться одним этапом: предусмотрена возможность направления дополнительных докладов в кабмин «при необходимости».

В настоящее время техосмотр обязателен для автомобилей старше четырех лет, а также при постановке на учет или замене агрегатов. Более частую проверку проходят служебные машины. В ходе процедуры инспектируют тормозную систему, рулевое управление, свет, стеклоочистители, шины и колеса, двигатель, зеркала и системы безопасности.

