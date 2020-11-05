Идеальный 30-летний спорткар Nissan 300ZX пустят с молотка

Nissan 300ZX Z32 является вторым поколением японской Z-серии. Спорткар выпускали с 1989 по 2002 год. В 1990 году популярный американский автомобильный журнал Motor Trend удостоил модель званием «Иностранный автомобиль года». Из-за того, что мощное купе идеально подходило для тюнинга, до наших дней практически не сохранилось моделей в достойном состоянии.
Но выставленный на продажу экземпляр – совсем другой случай. Завезенный в США из Японии 30-летний спорткар находится в превосходном состоянии. Кузов автомобиля, окрашенный в цвет Platinum Mist, сохранился в первозданном виде и не имеет ни намека на коррозию. Салон праворульного купе отделан черной кожей, на которой отсутствуют потертости или трещины, а на стеклах до сих пор сохранились оригинальные японские наклейки.
Фото: RM Sotheby's
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Под капотом Nissan 300ZX Z32 находится трехлитровый V6 с двойным турбонаддувом, отдача которого составляет 300 лошадиных сил (384 Нм). Вместе с агрегатом работает 5-ступенчатая «механика». До «сотни» купе разгоняется за 6 секунд. Дополнительная управляемость модели обеспечивается активной системой задней оси с подруливающими колесами. Спорткар с пробегом 14 350 километров выставят на аукцион с 11 по 20 ноября. Стоимость купе продавец обещает раскрыть по запросу.
В середине сентября компания Nissan представила ходовой прототип Z Proto, предвестника следующей серийной модели Z-серии, которая придёт на смену нынешнему 370Z. Спорткар получил трехлитровый битурбомотор V6 мощностью 405 лошадиных сил.