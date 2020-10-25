Land Cruiser 70, Lotus Elise и ещё восемь машин, знающих секрет вечной жизни

Есть у Volkswagen не только «растянутый Polo», но и «сплющенный». Речь о модели Fox — миниатюрном хэтчбеке длиной 3,8 метра, который кардинально не менялся с 2003 года. Платформу PQ24 он разделил с самобытным Audi A2. Вместо перечисления ничем не примечательных характеристик — забавный факт: для поставок в Мексику Fox на какое-то время переименовали в Lupo, чтобы не обижать 55-го президента страны Висенте Фокса.

Mahindra Verito Vibe — Renault Logan (2004)

Первым «Логаном» сейчас уже никого не удивишь. Тысячи, если не миллионы французских седанчиков и универсалов трудятся на благо хозяев под разными личинами. Есть свой Logan и у Европы (Renault, Nissan и Dacia), и у России в лице нетленного универсала Lada Largus. Но тот, кто решит, что самый необычный форм-фактор старого француза — это приподнятый Largus Cross, удивится предприимчивости индийцев из Mahindra. Ведь они превратили Logan в хэтчбек и даже электромобиль!