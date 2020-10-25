Land Cruiser 70, Lotus Elise и ещё восемь машин, знающих секрет вечной жизни

Volkswagen для Китая и Бразилии
За 40 лет своей истории Volkswagen Jetta повидала многое. Её успело занести в Африку и Мексику,где в разные моменты жизни она меняла имена на Bora и Vento. А из статуса «просто четырёхдверного Golf» она выросла в отдельный суббренд — правда, только в Китае. И китайские Jetta — не консервативные седанчики, а довольно модные кроссоверы и, неожиданно, лифтбек VA3, оказавшийся прообразом обновлённого Polo для России.
А ещё, зайдя на китайский сайт Volkswagen, можно увидеть симпатичный седан Bora с современной внешностью. Но не дайте себя обмануть — под его кузовом прячется платформа пятого Golf, с которой Bora не спешит слезать уже 13 лет! При этом компоненты «тележки» PQ35 перемешаны с частями от ещё более древней PQ34. Добавим к этому моторчики мощностью от 110 до 131 л.с. и длину в 4,56 метра — получится этакий «Поло Макси», которому были бы рады в России. К тому же, у Bora есть приподнятый универсал по имени C-Trek, на зависть российским дачникам. И хоть четвёртое поколение «Боры» в 2018 году переехало-таки на платформу MQB, её предок пока не спешит собирать вещи.
Есть у Volkswagen не только «растянутый Polo», но и «сплющенный». Речь о модели Fox — миниатюрном хэтчбеке длиной 3,8 метра, который кардинально не менялся с 2003 года. Платформу PQ24 он разделил с самобытным Audi A2. Вместо перечисления ничем не примечательных характеристик — забавный факт: для поставок в Мексику Fox на какое-то время переименовали в Lupo, чтобы не обижать 55-го президента страны Висенте Фокса.
Mahindra Verito Vibe — Renault Logan (2004)
Первым «Логаном» сейчас уже никого не удивишь. Тысячи, если не миллионы французских седанчиков и универсалов трудятся на благо хозяев под разными личинами. Есть свой Logan и у Европы (Renault, Nissan и Dacia), и у России в лице нетленного универсала Lada Largus. Но тот, кто решит, что самый необычный форм-фактор старого француза — это приподнятый Largus Cross, удивится предприимчивости индийцев из Mahindra. Ведь они превратили Logan в хэтчбек и даже электромобиль!
Отношения Renault и Mahindra простыми не назвать. В 2005 году компании стали партнёрами, а уже через два года запустили производство Mahindra Verito — праворульного (!) клона Logan. У него было всё для успеха: прогрессивное по индийским меркам оснащение, надёжные агрегаты… Но из-за трёх факторов Verito провалился с треском. Первый — экономический кризис 2008 года. Второй — сильные соперники: пересаживаться с Tata и Maruti Suzuki на малоизвестный седан с устаревшим дизайном покупатели не хотели. И третье, о чём Mahindra почему-то не подумала — размер кузова, который превышал 4 метра. Это повысило акциз на машину сразу вдвое, что отразилось и на цене.
Итог — спустя пару лет предприятие распускают, а индийцы оставляют за собой право производить «Логаны» дальше. В 2013 году Mahindra решила проблему с габаритами: на рынок вывели пятидверку Vibe с укороченным до 3,99 метра кузовом. А в 2016 вышел электромобиль, который продаётся до сих пор! Зарядка его аккумулятора занимает от 1,5 до 11,5 часов, а 42-сильный моторчик разгоняет машину до 60 км/ч за мучительные 11,2 секунды. При этом до максимальной скорости остаются какие-то 26 км/ч… Зато Mahindra eVerito — точно один из самых демократичных электрокаров планеты.
NEVS 93 — Saab 9-3 (2003)
Мы скучаем по Saab. Двадцать первый век обошёлся с компанией из Тролльхеттана жестоко: шведский «самолёт» был вынужден совершить жёсткую посадку, пережить которую экипажу не удалось. И флагманский 9-5, и чудаковатый 9-2Х на базе Subaru Impreza ушли в историю, однако одной модели всё же удалось спастись.
Речь о среднеразмерном седане 9-3. Именно его чаще всего вспоминают, когда речь заходит о последних «Саабах». Жизнь второго поколения 9-3 началась ещё в 2003 году, когда о безвременной кончине Saab никто ещё не подозревал. Внешностью модели занимался Майкл Мауэр, автор дизайна Porsche 918. Платформу Epsilon и моторы Ecotec и LP9 шведам любезно предоставила General Motors. А ещё у 9-3 было много кузовов: седан, кабриолет, универсалы (классический и повышенной проходимости) и даже концепт электромобиля.
Что было дальше, вы наверняка знаете: суды, остановка конвейера… Пока права на компанию ходили по рукам, любимое детище Saab билось в агонии. В итоге ни одна из тех версий 9-3, что собирались серийно, не смогла вернуться на рынок. Зато смог тот самый электро-концепт! Спасательный круг кинули китайцы из компании NEVS, которые с 2013 года пытались наладить сборку «Саабов». Освежившийся внешне 9-3, а ныне — NEVS 93, получил 177-сильный электромотор, аккумулятор с запасом хода в 355 километров и цифровую приборку. Из Швеции производство перенесли в китайский городок Тяньцзинь, где запланировано производить от 50 тысяч машин в год. И хочется верить, что и оригинальный Saab однажды вернется.
Lotus Elise Mk2 (2002)
В способности к перевоплощению малышка Elise переплюнет любой автомобиль из этой подборки. Шутка ли — на основе этого спорткара строили амфибии, спайдеры, двухдверки с «крыльями чайки» и 1417-сильные суперкары. А ещё, если бы не Elise, Илон Маск не смог бы привести Tesla к успеху — ведь именно на узлах «Лотуса» построен первый электромобиль Илона. И на покой спорткар пока не собирается: не может пройти и полугода, чтобы британцы не анонсировали ещё одну спецверсию на его основе.
Своим рождением родстер обязан Романо Артиоли — одной из самых видных фигур итальянского автомобилестроения в 80-х годах. Именно он в своё время выкупил права на Bugatti, запустил в производство суперкар ЕВ110, а в 1993 году приобрёл Lotus у вездесущей General Motors. Романо добился серийного запуска первого поколения Elise, и та ответила благодарностью: за год до запуска двухдверки в производство она уже собрала массу предзаказов.
По меркам «Лотуса», первое поколение Elise прожило недолго: «всего-то» шесть лет. Но с переходом в новое тысячелетие для машины мало что изменилось: алюминиевая рама, созданная инженером Ричардом Рэкхемом, осталась почти той же. Зато в базе поселились новые тойотовские моторы мощностью от 120 до 430 лошадиных сил в самых свежих модификациях. Увидев перспективность проекта, GM предложила британцам финансовую поддержку в обмен на доступ к технологиям — так и появились Opel Speedster и Vauxhall VX220. GM не прогадала: пока Lotus меняла хозяев и директоров, Elise оставалась неизменной. И бесконечные «лимитед эдишны» ей только к лицу.
Ravon Nexia — Chevrolet Aveo (2002)
Куда только не кидало Aveo за эти годы — география его продаж простирается от Мексики до Ближнего Востока, а сама модель продавалась под семью марками и десятью (!) именами. Все их объединяет дизайн, разработанный самим Джорджетто Джуджаро. А ещё всемирная любовь — ведь далеко не каждому автомобилю суждено дожить до рыночного «совершеннолетия»!
В 2015 году Aveo попал в руки свежеиспечённого узбекского предприятия Ravon. Жизнь марки, равно как и предка в лице UzDaewoo — сплошная череда из «ре»: реструктуризации, ребрендинги, рестайлинги… Суть одна: продажа старых бюджетных Chevrolet с новыми шильдиками и узбекской сборкой. Определённые плюсы у такого решения есть. Все «детские болезни» 107-сильного моторчика объёмом 1,5 литра были найдены ещё лет десять назад, а в сравнении с прошлой «Нексией» на базе Opel Kadett E «Равон» вовсе выглядит новичком.
Но рынок расставил всё по местам: так, в 2019 году Ravon продала в России всего 600 машин. И среди них не только Nexia, но и хэтчбек R2 (читай: старый Chevrolet Spark) и седан R4, также известный, как Chevrolet Cobalt. А в этом году Chevrolet анонсировала возвращение на наш рынок…ровно с теми же моделями! Чем-то Aveo напоминает Терминатора — тоже американец, имеет индекс с буквой «Т» в начале и такой же неубиваемый.
Chevrolet Express (1996)
Этот вэн никогда официально не появлялся в России, но большинству он наверняка знаком. Ведь Chevrolet Express столько раз появлялся в зарубежных фильмах: он был машиной скорой помощи, неприметным фургоном ЦРУ, грузовиком почтальона… А сегодня некоторые компании норовят «пришить» ему переднюю часть от Cadillac Escalade и превратить его в настоящий дворец на колёсах.
Сами американцы довольны «Экспрессом» настолько, что он продаётся без особых улучшений с 1996 года. Мощная рама, целый калейдоскоп двигателей на выбор (был даже восьмилитровый V8), обилие запчастей и решений для тюнинга — что ещё нужно для счастья? Кстати, о тюнинге: некоторые умельцы готовят на базе модели настоящие вездеходы (благо, полный привод есть в списке опций), а другие и вовсе выпускают прокачанный до 700 сил вэн на дрэг-стрип. Вот, что такое по-настоящему насыщенная жизнь!
Iran Khodro Samand — Peugeot 405 (1987)
Разрабатывая в середине восьмидесятых седан Peugeot 405, французы вряд ли полагали, что он проживёт больше тридцати лет. И уж точно не представляли, что такую долгую жизнь ему подарят рынки Ирана и Египта…
Peugeot 405 примечателен сам по себе. Через год после дебюта его уже признали Европейским Автомобилем Года. А пока завод марки был занят сборкой седанов и универсалов, среднемоторное купе 405 Turbo 16 GR штурмовало холмы ралли Париж-Дакар и поднималось на Пайкс-Пик. Прибавим к этому участие седанов в BTCC и Французском чемпионате по супертурингу, и получим одну из самых славных вех в истории Peugeot. Прожив долгие десять лет, модель собиралась уйти на пенсию, но тут вмешался Иран…
Iran Khodro Corporation, или IKCO — крупнейшая автокомпания страны, которая больше полувека собирает лицензионные копии моделей Peugeot. За «четыреста пятую» IKCO взялась ещё в девяностых, но безуспешно. В начале 21 века иранцы снова сели за чертежи… Чтобы просто подкорректировать внешность машины и поменять фигуру льва на капоте на фирменную конскую голову. Как ни странно, у них получилось: седан Samand стал самым популярным автомобилем Ирана и пошёл на экспорт в более чем 25 стран мира! Таким образом, к 2,5 миллионам собранных Peugeot 405 каждый год прибавляются сотни тысяч «иранцев».
Toyota Land Cruiser J70 (1984)
Сомневаемся, что Land Cruiser 70 нуждается в представлении — его угловатый кузов закрепился в сознании жителя любой страны от Африки до Японии. И так получилось, что он — последний из японских «долгожителей». Даже Suzuki Jimny третьего поколения, дожив до двадцати лет, решил дать дорогу молодым, а «Крузак» живёт себе, как ни в чём не бывало.
Спасибо стоит сказать Португалии — именно она в 2015 году приютила Land Cruiser 70, выделив для него завод в городе Овар. В родную Японию и страны Европы внедорожнику путь закрыт из-за регламента вредных выбросов. Зато модель охотно покупают австралийцы и жители некоторых стран Африки. И не похоже, что J70 устарела: в августе она пережила рестайлинг для рынка Австралии! Благодаря этому в салон Land Cruiser пробрались такие несвойственные ему вещи, как два порта USB, отсек для смартфонов и — внимание — мультимедиа с 6,1-дюймовым экраном и голосовым управлением! А учитывая цены на внедорожники (от 3,7 миллиона рублей по текущему курсу), за таким сокровищем так и хочется рвануть через Тихий океан.
Mercedes-Benz Unimog
Unimog, или «Универзальмоторгерэт», как его зовут на родине — исключение, достойное упоминания. В начале своей жизни (а это 1945 год!) он ещё не носил трёхлучёвую звезду. Его разработкой руководил Альберт Фридрих, выходец из Daimler, а на заводе Mercedes-Benz выпуск стартовал только шесть лет спустя. Альберт хотел создать нечто, что может объединить в себе черты легкового автомобиля, грузовика и трактора. А получился автомобиль настолько универсальный, что его использовали в качестве локомотива, на нём забирались на вулкан Хчос-дель-Саладо (и установили рекордную для автомобилей высоту подъёма в 6694 метра), а один из них купил себе Арнольд Шварценеггер!
И если смотреть на эволюцию «Унимога», становится ясно, что он почти не меняется уже 75 лет. Маленькая кабина, полный привод и портальные мосты — эти слагаемые оставались в его формуле всегда, а остальные переменные появлялись лишь по необходимости. Последнюю крупную реформу многоликий грузовик пережил в 2002 году, переехав на завод Daimler AG в Верте. Сегодня его линейка делится на лёгкие U20 (от 7,2 до 9,5 тонн), средние по весу машины серии 405 (от 7,5 до 16 тонн) и самую тяжёлую серию 437 (от 9,5 до 14,1). В 2013 году модель освежили новыми моторами стандарта Евро-6 и иными кабинами. И похоже, что самый странный Mercedes-Benz спокойно доживёт до векового юбилея.