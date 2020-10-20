Первый электрокроссовер Nissan запатентовали в России

Кроме внешности Ariya, Nissan запатентовал и её название – соответствующий товарный знак появился в базе российского ведомства ещё в марте, до премьеры серийной модели.

Nissan Ariya представили в июле. Кроссовер базируется на модульной платформе CMF-EV, разработанной специально для «зелёных» автомобилей. Длина Ariya составляет 4595 миллиметров, ширина – 1850 миллиметров, высота – 1660 миллиметров. Колёсная база равна 2775 миллиметрам.

В Европе электрокар предложат в пяти версиях: можно будет выбрать ёмкость аккумулятора (63 или 87 киловатт-часов), один или два мотора, а также передний или полный привод. В зависимости от выбранной батареи Ariya сможет проезжать без подзарядки от 360 до 500 километров.