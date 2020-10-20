Первый электрокроссовер Nissan запатентовали в России

Кроме внешности Ariya, Nissan запатентовал и её название – соответствующий товарный знак появился в базе российского ведомства ещё в марте, до премьеры серийной модели.
Nissan Ariya представили в июле. Кроссовер базируется на модульной платформе CMF-EV, разработанной специально для «зелёных» автомобилей. Длина Ariya составляет 4595 миллиметров, ширина – 1850 миллиметров, высота – 1660 миллиметров. Колёсная база равна 2775 миллиметрам.
В Европе электрокар предложат в пяти версиях: можно будет выбрать ёмкость аккумулятора (63 или 87 киловатт-часов), один или два мотора, а также передний или полный привод. В зависимости от выбранной батареи Ariya сможет проезжать без подзарядки от 360 до 500 километров.
Фото: Федеральный институт промышленной собственности
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Силовая установка кроссовера с передним приводом выдаёт 217 или 242 лошадиных силы, а с полным приводом – 278 или 305 сил. В самой мощной версии Ariya e-4orce Performance двигатели развивают 394 лошадиные силы. Максимальная скорость варьируется от 160 до 200 километров в час. На разгон до первой «сотни» у базовой Ariya уходит 7,5 секунды, а у топовой – 5,1 секунды.
В салоне установлены два визуально объединённых 12,3-дюймовых экрана, отвечающие за приборную панель и мультимедийную систему с функцией управления голосом. В список оснащения войдёт новый автопилот ProPILOT, который работает в тандеме с навигатором и может самостоятельно регулировать скорость движения, а также искать свободные места на парковке.
Стоимость Nissan Ariya пока неизвестна. Ценник для Европы компания обещала раскрыть в ближайшие месяцы.