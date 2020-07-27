Nissan выпустит большой кроссовер на электричестве

Ожидается, что базой для новинки станет новая платформа CMF-EV, разработанная Nissan специально для электрокаров и дебютировавшая на недавно представленном кроссовере Ariya. Как ранее отмечала глава подразделения EV Nissan Europe Хелен Перри, в будущем архитектура ляжет в основу новых «зеленых» кроссоверов сегментов C и D.

Большой кроссовер сможет проехать на одной зарядке не менее 500 километров – такой запас хода Перри назвала неким «порогом», необходимым для привлечения покупателей. Столько же может преодолеть без подзарядки топовое исполнение Ariya с батареей емкостью 87 киловатт-часов.