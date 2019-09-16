Глава Nissan лишился работы

Неделей ранее Хирото Саикава сознался в неоправданно завышенной премии в размере 47 миллионов иен (почти 28 миллионов рублей), пообещал вернуть эту сумму и принес публичные извинения. Тогда он заявил, что примет отставку и «передаст бразды правления новому руководству».

Приоритетными задачами нового главы Nissan Motor, который будет выбран в октябре этого года, станет улучшение партнерского взаимоотношения с Renault, а также «стабилизация прибыльности бренда».

Это уже не первый скандал с топ-менеджерами Renault-Nissan. Осенью 2018 года стало известно, что глава альянса Карлос Гон многие годы уклонялся от уплаты налогов в Японии. Гона несколько раз помещали под арест и выпускали под залог, суммарно он провел в тюрьме более 100 дней. В интервью журналистам он заявлял, что дело в отношении него сфабриковано – якобы, «ряд высокопоставленных сотрудников Nissan» таким образом пытаются заставить его замолчать.