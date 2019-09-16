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14:19

Глава Nissan лишился работы

Хирото Саикава подал в отставку из-за скандала с зарплатой

Руководитель японского концерна Nissan Motor Хирото Саикава ушел в отставку после того, как вскрылся факт махинаций с заработной платой: с 2013 года он выписывал себе завышенные премии. Обязанности главы компании временно исполняет Ясухиро Ямаути, передает агентство Kuodo.

Неделей ранее Хирото Саикава сознался в неоправданно завышенной премии в размере 47 миллионов иен (почти 28 миллионов рублей), пообещал вернуть эту сумму и принес публичные извинения. Тогда он заявил, что примет отставку и «передаст бразды правления новому руководству».

Приоритетными задачами нового главы Nissan Motor, который будет выбран в октябре этого года, станет улучшение партнерского взаимоотношения с Renault, а также «стабилизация прибыльности бренда».

Это уже не первый скандал с топ-менеджерами Renault-Nissan. Осенью 2018 года стало известно, что глава альянса Карлос Гон многие годы уклонялся от уплаты налогов в Японии. Гона несколько раз помещали под арест и выпускали под залог, суммарно он провел в тюрьме более 100 дней. В интервью журналистам он заявлял, что дело в отношении него сфабриковано – якобы, «ряд высокопоставленных сотрудников Nissan» таким образом пытаются заставить его замолчать.

Зачем Nissan решил взять под контроль Mitsubishi Motors

В августе этого года появилась информация о том, что Карлос Гон создал фонд, который инвестировал в стартапы деньги, полученные мошенническим путем от дистрибьютора Nissan Suhail Bahwan Automobiles в Омане. Об этом якобы свидетельствуют документы о подозрительных банковских переводах.

Источник: Koydo