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11:18

Nissan сделал электромобиль Leaf полноприводным

Новинка получила два электромотора – по одному на каждой оси

Компания Nissan представила тестовый прототип Leaf e+, в состав силовой установки которого вошли два электромотора. Один установлен на передней оси, второй – на задней, тем самым обеспечивая машине привод на все четыре колеса. Эта технология будет применяться на электромобилях нового поколения.

Суммарная отдача двух электродвигателей составляет около 308 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. Система позволяет независимо управлять торможением каждого из четырех колес, повышая поворачивающий момент, создаваемый каждой шиной. Кроме того, рекуперативное торможение теперь возможно не только передними, но и задними колесами, что позволило свести на нет «клевки» автомобиля в продольной плоскости. При разгоне, особенно на плохой дороге, система поддерживает оптимальный режим, минимизируя пульсацию крутящего момента.

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Несмотря на то, что для тестов использовался мул кузов Leaf нынешнего поколения с новыми агрегатами, дизайн автомобиля все же претерпел некоторые изменения. Например, арки были расширены, установлены раллийные колеса, а в салоне по центру панели приборов появился 12,3-дюймовый экран. На него выводится подробная информация об автомобиле, в том числе и о работе системы управления полным приводом.

Nissan приводит габариты тестового прототипа: длина составляет 4480 миллиметров, ширина – 1830 миллиметров, высота – 1540 миллиметров, а колесная база равна 2700 миллиметрам. Размерность передних шин 215/55R17, а задних 235/50R17.

Днем ранее на Токийском автосалоне компания представила концептуальный электрический кроссовер Ariya, оснащенный системой полуавтоматического вождения ProPILOT 2.0 с функциями движения «без рук». По неофициальной информации, серийная версия шоу-кара может появится уже в 2021 году.