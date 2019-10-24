Nissan сделал электромобиль Leaf полноприводным

Суммарная отдача двух электродвигателей составляет около 308 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. Система позволяет независимо управлять торможением каждого из четырех колес, повышая поворачивающий момент, создаваемый каждой шиной. Кроме того, рекуперативное торможение теперь возможно не только передними, но и задними колесами, что позволило свести на нет «клевки» автомобиля в продольной плоскости. При разгоне, особенно на плохой дороге, система поддерживает оптимальный режим, минимизируя пульсацию крутящего момента.