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12:09

Nissan покажет в Женеве новый кроссовер

Прототип IMQ расскажет о будущем японской марки

Компания Nissan представит на Женевском автосалоне новый концептуальный кроссовер IMQ. Название, в котором буквы IM отсылают к стратегии Intelligent Mobility, а Q, вероятно, говорит о сегменте, производитель запатентовал в Европе зимой прошлого года.

О новинке пока ничего не известно. На единственном тизере видно, что внешность IMQ выполнена в стиле представленных ранее концептов: приподнятого седана IMs и кроссовера IMx Kuro. Не исключено, что новый вседорожник также получит электрическую силовую установку и продвинутый автопилот.

Nissan IMs

Представленный в Детройте Nissan IMs производитель назвал «спортивным седаном повышенной комфортности». Концепт оснастили двумя электромоторами суммарной мощностью 483 лошадиные силы (800 Нм), пневмоподвеской и 22-дюймовыми колёсами. У IMs необычная посадочная формула 2+1+2 — заднее кресло с широкими подлокотниками при желании превращается в трехместный диван.

Nissan IMx Kuro

Nissan IMx Kuro дебютировал в 2017 году. Полноприводный прототип оснастили двумя электромоторами и системой автономного управления ProPILOT. На одной зарядке IMx способен проезжать до 600 километров.

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