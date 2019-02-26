Nissan покажет в Женеве новый кроссовер

О новинке пока ничего не известно. На единственном тизере видно, что внешность IMQ выполнена в стиле представленных ранее концептов: приподнятого седана IMs и кроссовера IMx Kuro. Не исключено, что новый вседорожник также получит электрическую силовую установку и продвинутый автопилот.