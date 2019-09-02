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9:44

Nissan поделился заключительным тизером нового Juke

Десятисекундное видео раскрыло детали дизайнерского кроссовера

© Nissan
Компания Nissan выпустила финальный тизер, посвящённый Juke второго поколения. В коротком ролике снова демонстрируется передняя часть субкомпактного вседорожника и акцентируется внимание на двухъярусной оптике, скрытых ручках задних дверей и причудливых контурах задних стоек крыши.

За два дня до дебюта кроссовера предполагается, что новый Juke разделит модульную платформу CMF-B с Renault Clio пятого поколения. От французского хэтчбека вседорожник может унаследовать и гамму двигателей: базовыми станут литровые бензиновые атмосферные моторы, а за доплату Juke можно будет оснастить 1,33-литровой бензиновой «турбочетвёркой», созданной в сотрудничестве с Daimler, или 1,5-литровым дизелем. Не исключён вариант и с подзаряжаемой гибридной силовой установкой с 200-сильным 1,6-литровым агрегатом в основе.

Вероятно, базовые версии «Джука» будут комплектоваться «механикой», а «двухпедальные» кроссоверы получат 7-ступенчатую роботизированную коробку передач. Заказать новый Juke с вариатором не удастся, поскольку от бесступенчатой трансмиссии решено было отказаться.

Журналисты Autocar уверяют, что второе поколение «Джука» прибавит 106 миллиметров в колёсной базе, получит новую мультимедиасистему и ранее отсутствующую регулировку руля по высоте и вылету.

Полную информацию о новинке Nissan рассекретит 3 сентября. Тогда же российский офис марки прокомментирует перспективы второго поколения модели на нашем рынке. Сейчас Nissan Juke в Россию официально не завозят — на кроссовер не продлены сертификационные документы.