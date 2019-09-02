Nissan поделился заключительным тизером нового Juke

За два дня до дебюта кроссовера предполагается, что новый Juke разделит модульную платформу CMF-B с Renault Clio пятого поколения. От французского хэтчбека вседорожник может унаследовать и гамму двигателей: базовыми станут литровые бензиновые атмосферные моторы, а за доплату Juke можно будет оснастить 1,33-литровой бензиновой «турбочетвёркой», созданной в сотрудничестве с Daimler, или 1,5-литровым дизелем. Не исключён вариант и с подзаряжаемой гибридной силовой установкой с 200-сильным 1,6-литровым агрегатом в основе.

Вероятно, базовые версии «Джука» будут комплектоваться «механикой», а «двухпедальные» кроссоверы получат 7-ступенчатую роботизированную коробку передач. Заказать новый Juke с вариатором не удастся, поскольку от бесступенчатой трансмиссии решено было отказаться.