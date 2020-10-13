Nissan назвал дату премьеры самого дешёвого кроссовера

На фотографиях тестового мула также видна чёрная крыша, пластиковые накладки на колёсные арки, менее массивные, чем у шоу-кара, и тёмные оконные стойки. Отличия видны в оформлении бамперов и порогов, которые на тизерах концептуального Magnite были щедро украшены хромом.

Ранее Nissan показал интерьер кроссовера, выполненный в двух цветах, как и экстерьер. В салоне установят цифровую приборную панель и восьмидюймовый экран-планшет мультимедийной системы. Уже известно, что в список оснащения Magnite войдут круиз-контроль и камеры кругового обзора, а также климат-контроль.