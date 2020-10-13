Nissan назвал дату премьеры самого дешёвого кроссовера

Nissan также поделился свежими снимками серийной версии Magnite, которая в лёгком камуфляже проходит финальные испытания на заводе в японской префектуре Тотиги.
Судя по ним, «товарный» кроссовер будет приближен к концепту. Автомобиль, который изначально планировали выпустить под брендом Datsun, получил рельефный капот, шестиугольную решётку радиатора, рейлинги на крыше, угловатую переднюю оптику и колёсные диски с дизайном как у концепта.
Фото: Nissan
На фотографиях тестового мула также видна чёрная крыша, пластиковые накладки на колёсные арки, менее массивные, чем у шоу-кара, и тёмные оконные стойки. Отличия видны в оформлении бамперов и порогов, которые на тизерах концептуального Magnite были щедро украшены хромом.
Ранее Nissan показал интерьер кроссовера, выполненный в двух цветах, как и экстерьер. В салоне установят цифровую приборную панель и восьмидюймовый экран-планшет мультимедийной системы. Уже известно, что в список оснащения Magnite войдут круиз-контроль и камеры кругового обзора, а также климат-контроль.
Фото: Nissan
Новинку предложат с двумя моторами: трёхцилиндровым «атмосферником» объёмом 1,0 литра, выдающим около 72 лошадиных сил, и его турбированной версией мощностью порядка 95 сил. В зависимости от мотора можно будет выбрать один из трёх типов трансмиссий: «механику», «робот» или вариатор.
В начале 2021 года Nissan Magnite выйдет на индийский рынок, где ему предстоит соперничать с Maruti Suzuki Vitara Brezza и Renault Kiger, который также появится в продаже в следующем году. Ожидается, что стоимость Magnite составит менее 600 000 рупий, или менее 630 000 рублей по текущему курсу.