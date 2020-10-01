Nissan Qashqai обновился и подорожал в России

Одно из основных улучшений – новый интерфейс головного устройства Nissan Connect, который позволяет подключить смартфон к системе через Android Auto или Apple CarPlay. Кроме того, система может выводить на экран приложения «Яндекс.Навигатор» с экрана смартфона через программу «Яндекс.Авто». Управление осуществляется с помощью встроенных голосовых команд или через голосовых помощников.