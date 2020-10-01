13:30

Nissan Qashqai обновился и подорожал в России

Кроссовер 2020 модельного года поступил в продажу 1 октября

Салон Nissan Qashqai 2020 модельного года © Nissan
Лиза Будрина
Компания Nissan выводит на российский рынок Qashqai 2020 модельного года, который получил дополнительные опции комфорта и новый вариант комбинированной отделки кресел с алькантарой кофейного цвета. Цены на слегка обновлённый кроссовер начинаются от 1 395 000 рублей, таким образом, он подорожал на 18 тысяч рублей относительно модели 2019 года.

Одно из основных улучшений новый интерфейс головного устройства Nissan Connect, который позволяет подключить смартфон к системе через Android Auto или Apple CarPlay. Кроме того, система может выводить на экран приложения «Яндекс.Навигатор» с экрана смартфона через программу «Яндекс.Авто». Управление осуществляется с помощью встроенных голосовых команд или через голосовых помощников.

Reload
1 / 4

Салон Nissan Qashqai 2020 модельного года

Фото: Nissan

Производство нового Nissan Qashqai отложили из-за коронавируса

Моторная линейка не изменилась: Qashqai комплектуется бензиновым турбомотором объёмом 1,2 литра мощностью 115 лошадиных сил и 144-сильным «атмосферником» 2.0. Двигатели работают в паре либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с обновлённой бесступенчатой трансмиссией Xtronic CVT.

Ниже в таблице приведены цены на улучшенный Nissan Qashqai.

КомплектацияЦена в рублях
XE1 395 000
SE1 522 000
SE Yandex1 846 000
LE Yandex1 910 000
LE Top2 008 000

В список стандартного оборудования включены система помощи при экстренном торможении и система активного контроля траектории движения. Кроме того, Qashqai 2020-го модельного года оснащён системой автоматической остановки, системой обнаружения препятствий при движении задним ходом и адаптивными фарами головного света.

Источник: Nissan