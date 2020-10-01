Nissan Qashqai обновился и подорожал в России

Одно из основных улучшений – новый интерфейс головного устройства Nissan Connect, который позволяет подключить смартфон к системе через Android Auto или Apple CarPlay. Кроме того, система может выводить на экран приложения «Яндекс.Навигатор» с экрана смартфона через программу «Яндекс.Авто». Управление осуществляется с помощью встроенных голосовых команд или через голосовых помощников.
Фото: Nissan
Моторная линейка не изменилась: Qashqai комплектуется бензиновым турбомотором объёмом 1,2 литра мощностью 115 лошадиных сил и 144-сильным «атмосферником» 2.0. Двигатели работают в паре либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с обновлённой бесступенчатой трансмиссией Xtronic CVT.
Ниже в таблице приведены цены на улучшенный Nissan Qashqai.
|Комплектация
|Цена в рублях
|XE
|1 395 000
|SE
|1 522 000
|SE Yandex
|1 846 000
|LE Yandex
|1 910 000
|LE Top
|2 008 000
В список стандартного оборудования включены система помощи при экстренном торможении и система активного контроля траектории движения. Кроме того, Qashqai 2020-го модельного года оснащён системой автоматической остановки, системой обнаружения препятствий при движении задним ходом и адаптивными фарами головного света.