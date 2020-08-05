Посмотрите на салон самого доступного кроссовера Nissan

На изображениях, опубликованных пресс-службой марки, виден салон, выполненный в черном и бордовом цветах. Торпедо и обивка сидений украшены орнаментом в виде вытянутых шестиугольников – такую же форму придали четырем дефлекторам воздуховодов.

За рулем расположена цифровая приборная панель с крупным экраном, а по центру передней панели установлен восьмидюймовый экран-планшет мультимедийной системы. Уже известно, что в список оснащения Magnite также войдут круиз-контроль и камеры кругового обзора.