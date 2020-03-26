Datsun зарегистрировал название для новой модели в России

Ранее Nissan, которому принадлежит Datsun, поделился тизерами модели Magnite. Тогда же стало известно, что на рынках, где кроссовер появится под брендом Nissan (например, в Индии), он будет позиционироваться на ступень ниже Juke.

По предварительным данным, автомобиль оснастят «турботройкой» объемом 1,0 литра мощностью 100 лошадиных сил в сочетании с механической коробкой передач либо с «роботом».