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14:29

Datsun зарегистрировал название для новой модели в России

Под именем Magnite на российском рынке появится четырехметровый кроссовер

Тизер Nissan B-SUV © Nissan
Лиза Будрина
Бренд Datsun стал на шаг ближе к запуску нового кроссовера в России – для новинки зарегистрировали название Magnite. Под этим именем на рынке может появиться компактная модель длиной четыре метра, построенная на архитектуре CMF альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Если Datsun все же наладит производство Magnite, он станет третьей моделью в линейке марки в России, в которую пока входят только седан on-DO и хэтчбек mi-DO. Однако то, что Роспатент опубликовал заявку на регистрацию названия для новинки, еще не гарантирует ее скорое появление на рынке.

Ранее Nissan, которому принадлежит Datsun, поделился тизерами модели Magnite. Тогда же стало известно, что на рынках, где кроссовер появится под брендом Nissan (например, в Индии), он будет позиционироваться на ступень ниже Juke.

По предварительным данным, автомобиль оснастят «турботройкой» объемом 1,0 литра мощностью 100 лошадиных сил в сочетании с механической коробкой передач либо с «роботом».

В числе других недавних патентов Nissan в России – электромобиль Ariya и кроссовер Juke второго поколения. Сроки их появления в стране пока не названы.

Источник: Роспатент