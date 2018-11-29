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18:04

Nissan улучшил кроссовер Murano

В Лос-Анджелесе представили обновленную версию модели третьего поколения

Компания Nissan представила в Лос-Анджелесе обновленный Murano. Кроссоверу третьего поколения немного подправили внешность, расширили палитру цветов кузова и пересмотрели список оснащения.

От дореформенных машин обновленный Nissan Murano можно отличить по измененной решетке радиатора, новому переднему бамперу с треугольными секциями противотуманок, фарам с более выраженным рисунком, обновленным задним фонарям и колесам другого дизайна. В салоне изменились только материалы отдели: у топовой американской версии Platinum сиденья отделаны полуанилиновой кожей с перфорированными и стегаными секциями.

Синдром ждуна: длительный тест Nissan Murano. Часть первая и вторая.

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Обновленный Murano отныне оснащается боковыми подушками безопасности для пассажиров второго ряда и подушкой для колен переднего пассажира. В качестве опции предложен комплекс систем безопасности Safety Shield 360 с функцией экстренного торможения, определения пешеходов, автоматического торможения при движении задним ходом, системами контроля слепых зон и удержания в полосе.

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Американским покупателям доступно три новых оттенка кузова: Sunset Drift Chromaflair, Mocha Almond Pearl и Deep Blue Pearl. Двигатель остался прежним. Это 3,5-литровый «атмосферник», выдающий 263 лошадиные силы и 325 Нм момента. Коробка — вариатор Xtronic. Привод может быть передним или полным.

В России дорестайлинговый Murano стоит от 2 220 000 рублей. Нам доступны версии с 3.5 V6 и гибридной силовой установке на базе компрессорного двигателя объемом 2,5 литра (264 силы и 368 Нм момента).

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