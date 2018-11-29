Nissan улучшил кроссовер Murano

Американским покупателям доступно три новых оттенка кузова: Sunset Drift Chromaflair, Mocha Almond Pearl и Deep Blue Pearl. Двигатель остался прежним. Это 3,5-литровый «атмосферник», выдающий 263 лошадиные силы и 325 Нм момента. Коробка — вариатор Xtronic. Привод может быть передним или полным.

В России дорестайлинговый Murano стоит от 2 220 000 рублей. Нам доступны версии с 3.5 V6 и гибридной силовой установке на базе компрессорного двигателя объемом 2,5 литра (264 силы и 368 Нм момента).