12:46

Обновлённый Nissan Navara показали на видео

Незадолго до премьеры Nissan выпустил ролик с историей модели

Обновлённый Nissan Navara © Nissan / YouTube.com
Лиза Будрина
Компания Nissan опубликовала видео, посвящённое обновлённому пикапу Navara, он же Frontier на некоторых рынках. Модель пережила рестайлинг, список доступных опций расширился, а также появился современный 2,3-литровый дизель с двойным наддувом. Новинка дебютирует 5 ноября.

Некоторые подробности об обновлённом пикапе уже есть. Ожидается, что он получит полностью светодиодную оптику, решётка радиатора станет больше, а спереди появится гравировка с названием модели. Моторная гамма будет варьироваться в зависимости от рынка. Например, в Таиланде пикап предложат с битурбодизелем 2.3, который выдаёт 190 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Этот силовой агрегат придёт на смену устаревшему 2,5-литровому дизелю. Коробка передач, семидиапазонный «автомат», останется прежней.

Видео: Nissan

Navara для европейского рынка обновился ещё летом прошлого года. Там модель можно купить с тем же 2,3-литрвоым дизелем, но он работает в паре с шестиступенчатой «механикой». Кроме того, рестайлинговый Navara обзавёлся информационно-развлекательной системой NissanConnect с восьмидюймовым экраном и доступом к сервисам для удаленного контроля за автомобилем.

Тизер обновлённого Nissan Frontier

Nissan

Что касается Северной Америки, где модель продаётся под названием Frontier, то там пикап обновится по другой схеме. Ему прочат пружинную подвеску от Mercedes-Benz X-Class и новый 3,8-литровый двигатель V6, который работает в тандеме с девятидиапазонным «автоматом».

В России Navara не продаётся в нашей стране Nissan представлен только кроссоверами, производство которых налажено на заводе в Санкт-Петербурге.