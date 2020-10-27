Обновлённый Nissan Navara показали на видео

Некоторые подробности об обновлённом пикапе уже есть. Ожидается, что он получит полностью светодиодную оптику, решётка радиатора станет больше, а спереди появится гравировка с названием модели. Моторная гамма будет варьироваться в зависимости от рынка. Например, в Таиланде пикап предложат с битурбодизелем 2.3, который выдаёт 190 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Этот силовой агрегат придёт на смену устаревшему 2,5-литровому дизелю. Коробка передач, семидиапазонный «автомат», останется прежней.
Видео: Nissan
Navara для европейского рынка обновился ещё летом прошлого года. Там модель можно купить с тем же 2,3-литрвоым дизелем, но он работает в паре с шестиступенчатой «механикой». Кроме того, рестайлинговый Navara обзавёлся информационно-развлекательной системой NissanConnect с восьмидюймовым экраном и доступом к сервисам для удаленного контроля за автомобилем.
Nissan
Что касается Северной Америки, где модель продаётся под названием Frontier, то там пикап обновится по другой схеме. Ему прочат пружинную подвеску от Mercedes-Benz X-Class и новый 3,8-литровый двигатель V6, который работает в тандеме с девятидиапазонным «автоматом».
В России Navara не продаётся – в нашей стране Nissan представлен только кроссоверами, производство которых налажено на заводе в Санкт-Петербурге.