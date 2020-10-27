Обновлённый Nissan Navara показали на видео

Что касается Северной Америки, где модель продаётся под названием Frontier, то там пикап обновится по другой схеме. Ему прочат пружинную подвеску от Mercedes-Benz X-Class и новый 3,8-литровый двигатель V6, который работает в тандеме с девятидиапазонным «автоматом».

В России Navara не продаётся – в нашей стране Nissan представлен только кроссоверами, производство которых налажено на заводе в Санкт-Петербурге.