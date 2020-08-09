Новый Nissan Note попался фотошпионам за два месяца до премьеры

Японские журналисты полагают, что габариты изменятся незначительно: длина останется прежней (4100 миллиметров), ширина увеличится на 35 миллиметров до 1730 миллиметров, а высота уменьшится на 20 миллиметров до 1500 миллиметров. Однако в дизайне произойдут большие изменения: передние фары станут уже, задние фонари перейдут из вертикальной в горизонтальную плоскость и станут составными.

Поскольку ключевой рынок для Nissan Note — Япония, модель сохранит силовую установку e-Power, состоящую из 80-сильного атмосферного бензинового двигателя 1.2, выполняющего роль генератора, и электромотора мощностью 110 лошадиных сил, вращающего передние колёса. Также останется полноприводная последовательная гибридная версия с электродвигателем в приводе задней оси. Перспективы неэлектрифицированных Note под сомнением.