Новый Nissan Note попался фотошпионам за два месяца до премьеры

Первые два поколения Nissan Note имел двухобъёмный кузов, и считалось, что в новой генерации японская фирма превратит модель в микровэн. Однако Nissan выбрал противоположную стратегию: судя по снимку, «третий» Note станет больше похож на классический хэтчбек с покатой крышей.
Фото: Актуальный Nissan Note Versa
Японские журналисты полагают, что габариты изменятся незначительно: длина останется прежней (4100 миллиметров), ширина увеличится на 35 миллиметров до 1730 миллиметров, а высота уменьшится на 20 миллиметров до 1500 миллиметров. Однако в дизайне произойдут большие изменения: передние фары станут уже, задние фонари перейдут из вертикальной в горизонтальную плоскость и станут составными.
Поскольку ключевой рынок для Nissan Note — Япония, модель сохранит силовую установку e-Power, состоящую из 80-сильного атмосферного бензинового двигателя 1.2, выполняющего роль генератора, и электромотора мощностью 110 лошадиных сил, вращающего передние колёса. Также останется полноприводная последовательная гибридная версия с электродвигателем в приводе задней оси. Перспективы неэлектрифицированных Note под сомнением.
По данным японских журналистов, премьера «третьего» Nissan Note запланирована на октябрь 2020 года. Спрос на Note текущего поколения падает, ведь модели уже восемь лет, так что тянуть с продажами новинки не станут. В России продавалось только первое поколение Note, и в третьей итерации хэтчбек на наш рынок не вернётся, ведь Nissan решил сосредоточиться на сегменте кроссоверов.