Nissan показал в Пекине новые седаны N6 и Teana

Nissan Teana — флагманский седан D-класса, который на других рынках известен как Altima. Автомобиль длиной 4920 мм с колёсной базой 2825 мм пережил глубокий рестайлинг. Он получил расширенную решётку радиатора, V-образные светодиодные ходовые огни и сквозную светодиодную полосу сзади с подсвечивающимся красным логотипом Nissan.

Nissan Teana оснащается двумя бензиновыми двигателями — атмосферным 2.0 л (156 л.с.) или турбированным 2.0 л VC-Turbo (243 л.с.). Оба агрегата работают в паре с вариатором CVT. Ключевое технологическое обновление — мультимедийная система Huawei HarmonySpace 5.0 с 15,6-дюймовым центральным дисплеем и аудиосистемой Huawei Sound на 17 динамиков. Благодаря этому Teana стал первым в мире неэлектрическим автомобилем с программным обеспечением от Huawei.

Читайте также:

Haval показала семиместный гибрид Raptor Plus за 2,2 млн рублей

GWM представила на Пекинском автосалоне кроссовер мощностью 740 л.с.

Nissan привез на Пекинском автосалоне новый кроссовер NX8 за 1,8 млн рублей