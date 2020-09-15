17:37

Улучшенный Nissan Qashqai: известна дата начала продаж в России

Российский Qashqai обновится следом за X-Trail

Актуальная версия Nissan Qashqai © Nissan
Лиза Будрина
В Nissan раскрыли дату начала продаж улучшенного Qashqai на российском рынке – новинка появится у дилеров уже 1 октября. Кроссовер следующего модельного года обновился по той же схеме, что и X-Trai, поступивший в продажу в первых числах сентября.

Ожидается, что Qashqai получит дополнительные опции комфорта и новый вариант комбинированной отделки кресел с алькантарой кофейного цвета. Как и в случае с X-Trail, может появиться возможность проецировать приложение «Яндекс.Навигатор» с экрана смартфона через программу «Яндекс.Авто», и управлять ими можно будет с помощью встроенных голосовых команд или через голосового помощника.

В следующем году в России должна начаться сборка Qashqai третьего поколения, а пока кроссовер проходит ресурсные испытания. Ранее новинку заметили во время дорожных тестов: со сменой поколения модель преобразится снаружи и внутри. От дореформенного Qashqai её можно будет отличить по зауженной оптике и оформлению кормы. В салоне появилась полностью цифровая приборная панель и «парящий» дисплей мультимедийной системы с двумя шайбами и рядом кнопок.

По неофициальным данным, следующий Qashqai превзойдёт по размерам актуальную модель и лишится неэлектрифицированных моторов в линейке останутся только умеренные и подключаемые гибридные силовые установки. Точных сроков его появления в России пока нет.

Источник: Auto.mail.ru