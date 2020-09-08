Вот таким будет интерьер нового Nissan Qashqai

Судя по снимкам, архитектуру интерьера бестселлер позаимствовал у «старшего» Nissan Rogue (он же X-Trail), сменившего поколение в июне. В салоне видна полностью цифровая приборка в угловатой рамке и «парящий» дисплей мультимедийной системы с двумя шайбами и рядом кнопок. Дефлекторы воздуховодов на центральном тоннеле, рычаг переключения передач и рулевое колесо у моделей также идентичны.

Внешность Qashqai изменится в том же ключе, что и экстерьер X-Trail. Новинка получит зауженные диодные дневные ходовые огни, под которыми расположены крупные фары, и сохранит фирменную V-образную окантовку решётки радиатора. Оформление кормы также полностью пересмотрено.