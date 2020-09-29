Nissan Leaf переоборудовали в передвижную электростанцию для спасателей

Прототип Nissan Re-Leaf — это серийный Leaf в максимальной комплектации Tekna с батарей от «дальнобойного» Leaf e+ на 62 киловатт-часа. Как и все электромобили семейства, он умеет не только забирать электричество из сети, но и отдавать его обратно. Причем заряда литий-ионного аккумулятора хватит на питание «среднестатистического европейского домохозяйства» в течение шести дней.