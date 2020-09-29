Nissan Leaf переоборудовали в передвижную электростанцию для спасателей

Прототип Nissan Re-Leaf — это серийный Leaf в максимальной комплектации Tekna с батарей от «дальнобойного» Leaf e+ на 62 киловатт-часа. Как и все электромобили семейства, он умеет не только забирать электричество из сети, но и отдавать его обратно. Причем заряда литий-ионного аккумулятора хватит на питание «среднестатистического европейского домохозяйства» в течение шести дней.
Чтобы хэтчбек мог выступить в роли мобильной электростанции, его немного доработали. Например, увеличили дорожный просвет до кроссоверных 225 миллиметров (+70 миллиметров), расшили колею спереди и сзади до 1830 и 1890 миллиметров соответственно, установили 40-миллиметровые расширители колесных арок из композита, а также диски Compomotive MO5 размером 17 дюймов с шинами BF Goodrich Baja All Terrain.
В багажнике хэтчбека разместили «центр управления» с 32-дюймовым монитором, на крыше — светодиодную балку. Задний диван демонтировали, а освободившееся пространство выделили под снаряжение.
Однако главным новшеством электрокара стали два защищённых от непогоды промышленных разъема питания (ещё одна бытовая розетка установлена в переднем багажнике), к которым можно подключить устройства, работающие в диапазоне напряжений 110–220 вольт.
Таких устройств может быть несколько, и Nissan даже подсчитал приблизительное время их работы. От электрокара можно одноврменно запитать бурильный молоток, воздухонагнетатель, 100-ваттный светодиодный прожектор и аппарат искусственной вентиляции легких — и каждый из них проработает сутки.
Этого времени хватит, чтобы восстановить электроснабжение, хотя бы частично. По статистике, на это в среднем уходит от 24 до 48 часов, в зависимости от характера и тяжести разрушений.