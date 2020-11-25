Nissan показал рамный внедорожник X-Terra

Новый Nissan X-Terra (предыдущее поколение модели известно под именем Terra) выполнен в классическом для японском марки дизайне. Передняя часть рамного внедорожника получила традиционную радиаторную решетку в стиле модели Patrol, массивный бампер с дополнительной защитой, а также новую головную светодиодную оптику с C-образными дневными ходовыми огнями. Для внедорожника доступно семь цветов кузова, в том числе ярко-коричневый и бордовый.

Интерьер Nissan X-Terra также претерпел значительные изменения. В салоне семиместного внедорожника появились новые сиденья. Второй и третий ряд кресел намерено расположили выше, чтобы обеспечить лучший обзор задним пассажирам. В отделке использованы черные и светло-серые оттенки. Кроме того, внедорожник оснастили цифровой приборной панелью, девятидюймовым сенсорным дисплеем, а также 11-дюймовым откидным монитором для задних пассажиров. Как и обновленный ранее Navara, новый X-Terra получил трехспицевое рулевое колесо и раздельные USB-разъемы для переднего и заднего ряда.