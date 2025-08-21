Nissan X-Trail впервые обрел «горячую» версию Nismo

Nissan X-Trail впервые обрел «горячую» версию NismoОн появится в Японии осенью и будет стоить порядка трех миллионов в пересчете на рубли
Подвеска X-Trail Nismo получила новые амортизаторы Kayaba Swing Valve для подавления кренов, которые раньше на Nissan не ставились. Последовательно-гибридная силовая установка e-4ORCE с ДВС-генератором и двумя тяговыми электромоторами осталась прежней, но усовершенствовано распределение крутящего момента между задними и передними колесами. Благодаря этому кроссовер ощущается устойчивее на дороге.
Мощность электродвигателей, судя по всему, не изменена: передний выдает 198 лошадиных сил, задний — 132.
Кроссоверу заменили колесные диски на более крупные 20-дюймовые и «обули» в шины Michelin Pilot Sport EV. Кроме того, перенастроено рулевое управление, добавлены режим Sport, повышающий отзывчивость педали акселератора, и Auto для разгона в среднем и высоком диапазоне.
Версию Nismo легко распознать благодаря фирменному обвесу — темному хрому спереди, бамперам, боковым юбкам и корпусам зеркал заднего вида с красными полосами. В салоне — контраст черного и красного, спортивные кресла Recaro на переднем ряду и логотипы Nismo.
В июне версией от Nismo обзавелся Nissan Patrol. Внедорожник получил 3,5-литровый V6, форсированный до 495 лошадиных сил, и различные доработки под стать возросшей отдаче. Предназначен такой Patrol только для рынка Ближнего Востока.