Nissan X-Trail впервые обрел «горячую» версию Nismo

Он появится в Японии осенью и будет стоить порядка трех миллионов в пересчете на рубли

Nissan X-Trail дебютировал в версии Nismo. Компания Nissan представила в Японии X-Trail (он же Rogue) в версии Nismo. Силовая установка осталась почти нетронутой, но «техника» доработана для лучшего прохождения поворотов, повышения устойчивости и плавности хода. Продавать такой X-Trail на японском рынке начнут 24 сентября, цена — от 5 416 400 иен (почти три миллиона рублей).