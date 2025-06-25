495 лошадиных сил: Nissan выпустила мощнейший Patrol

495 лошадиных сил: Nissan выпустила мощнейший PatrolБитурбомотору V6 добавили 70 лошадиных сил
Турбомотор V6 3.5 модели VR35DDTT снепосредственным впрыском на Patrol Nismo развивает 495 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Максимальная тяга доступна при 3600 оборотах в минуту. Для сравнения, «битурбошестерка» стандартного Patrol выдает 425 сил при том же максимальном крутящем моменте, а представленной днем ранее Armada Nismo для США — 466 сил.
Инженеры заново откалибровали девятиступенчатый автомат, перенастроили адаптивные амортизаторы и рулевое управление, а также добавили спортивный выхлоп.
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Благодаря конструкции нового бампера со сплиттером тормоза теперь эффективнее охлаждаются: холодный воздух направляется непосредственно к дискам, снижая температуру на шесть процентов. Диффузор на корме не только добавляет облику «спорта», но и оптимизирует аэродинамику, обеспечивая бóльшую устойчивость и лучшую управляемость на высоких скоростях.
Среди прочих внешних особенностей Patrol Nismo — новый сетчатый рисунок решетки радиатора V-Motion с красными полосами по бокам и другие красные акценты. Цветов кузова пять на выбор, включая эксклюзивный для Nismo серый Stealth Gray, причем окраска может быть двухцветной — с черной крышей. 22-дюймовые литые алюминиевые диски на 23 процента легче по сравнению со стандартными. Длина внедорожника за счет доработок выросла на 90 миллиметров, ширина — на 40, а минимальный дорожный просвет уменьшился с 244 до 195 миллиметров.
В салоне — сиденья с развитой поддержкой и рисунком в виде сот, красные ремни безопасности, алюминиевые педали газа и тормоза. В отделке применены детали из кожи и замши с вышитыми логотипами Nismo.
Поставки новинки клиентам на Ближнем Востоке стартуют в июле. Там, помимо обычного Patrol, доступна внедорожная версия PRO-4X, так что Partol с приставкой Nismo станет уже третьим вариантом в гамме.