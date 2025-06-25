495 лошадиных сил: Nissan выпустила мощнейший Patrol

Турбомотор V6 3.5 модели VR35DDTT снепосредственным впрыском на Patrol Nismo развивает 495 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Максимальная тяга доступна при 3600 оборотах в минуту. Для сравнения, «битурбошестерка» стандартного Patrol выдает 425 сил при том же максимальном крутящем моменте, а представленной днем ранее Armada Nismo для США — 466 сил.

Инженеры заново откалибровали девятиступенчатый автомат, перенастроили адаптивные амортизаторы и рулевое управление, а также добавили спортивный выхлоп.