13:45

Nissan показал последний тизер нового спорткара Z-серии

Премьера новинки состоится 16 сентября

© Nissan
Мария Евдокимова
Компания Nissan продолжает подогревать интерес к новому спорткару серии Z. На новом – и последнем – тизере Nissan показал тёмный силуэт спорткупе в анфас с закруглёнными элементами оптики, отсылающими к классическим моделям линейки.

Название модели, Z Proto, может означать, что в ходе грядущей премьеры компания покажет только предсерийный прототип будущего спорткара, а итоговая версия будет представлена позднее.

Как уже стало известно из опубликованных ранее тизеров, модель получит ретро-дизайн, механическую коробку передач и классический ручной тормоз. Также на роликах засветились пятиспицевые колёсные диски и спортивные тормозные суппорты. Пороги купе украсит новый логотип серии Z.

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Фото: Nissan

Ожидается, что в движение новинку будет приводить трёхлитровый битурбомотор V6 мощностью 400 лошадиных сил и 475 Нм крутящего момента. Двигатель, как и платформу, купе позаимствует у Infiniti Q60 Red Sport 400.

Новый спорткар, который станет преемником 370Z, выпускающегося с 2009 года, дебютирует в Японии 16 сентября.

Источник: Nissan