Nissan показал последний тизер нового спорткара Z-серии

Название модели, Z Proto, может означать, что в ходе грядущей премьеры компания покажет только предсерийный прототип будущего спорткара, а итоговая версия будет представлена позднее.
Как уже стало известно из опубликованных ранее тизеров, модель получит ретро-дизайн, механическую коробку передач и классический ручной тормоз. Также на роликах засветились пятиспицевые колёсные диски и спортивные тормозные суппорты. Пороги купе украсит новый логотип серии Z.
Фото: Nissan
Ожидается, что в движение новинку будет приводить трёхлитровый битурбомотор V6 мощностью 400 лошадиных сил и 475 Нм крутящего момента. Двигатель, как и платформу, купе позаимствует у Infiniti Q60 Red Sport 400.
Новый спорткар, который станет преемником 370Z, выпускающегося с 2009 года, дебютирует в Японии 16 сентября.