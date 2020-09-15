Nissan показал последний тизер нового спорткара Z-серии

Название модели, Z Proto, может означать, что в ходе грядущей премьеры компания покажет только предсерийный прототип будущего спорткара, а итоговая версия будет представлена позднее.

Как уже стало известно из опубликованных ранее тизеров, модель получит ретро-дизайн, механическую коробку передач и классический ручной тормоз. Также на роликах засветились пятиспицевые колёсные диски и спортивные тормозные суппорты. Пороги купе украсит новый логотип серии Z.