Новый Nissan Z получит «механику» и классический ручник

Новый Nissan Z, дебют которого должен состояться в ближайший вторник, станет прототипом серийной модели. Он призван заменить спорткар 370Z, выпускаемый компанией с 2009 года. Тизер подтверждает, что прототип получит шестиступенчатую механическую коробку передач. Кроме того, компания все-таки прислушалась к мнению поклонников марки и оборудовала новый спорткар классическим ручным тормозом.
Помимо этого, в новом ролике демонстрируется логотип Z на порогах автомобиля, диски с пятью сдвоенными спицами и спортивные тормозные суппорта. Также Nissan частично продемонстрировал раздвоенную переднюю оптику и фонари. Они напоминают фонари культового 300ZX, который компания выпускала 1983 по 2000 год.
Видео: Nissan
Ожидается, что под капотом прототипа, созданного в ретро-дизайне, разместят трехлитровый V6 с двойным турбонаддувом от Infiniti Q60 Red Sport 400. Мощность агрегата составит 400 лошадиных сил (475 Нм). Премьера прототипа нового поколения Nissan Z состоится в Японии 15 сентября.
В начале сентября шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбаиса опубликовал в своем Instagram первое графическое изображение спорткара Z Proto. На дизайнерском наброске автомобиль обрисовали несколькими изогнутыми линиями. А днем ранее компания опубликовала короткий ролик, в котором назвал дату премьеры новой модели Z-серии. В подписи к тизеру японская марка охарактеризовала модель как «современные технологии с прикосновением винтажа».