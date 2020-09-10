Новый Nissan Z получит «механику» и классический ручник

Ожидается, что под капотом прототипа, созданного в ретро-дизайне, разместят трехлитровый V6 с двойным турбонаддувом от Infiniti Q60 Red Sport 400. Мощность агрегата составит 400 лошадиных сил (475 Нм). Премьера прототипа нового поколения Nissan Z состоится в Японии 15 сентября.

В начале сентября шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбаиса опубликовал в своем Instagram первое графическое изображение спорткара Z Proto. На дизайнерском наброске автомобиль обрисовали несколькими изогнутыми линиями. А днем ранее компания опубликовала короткий ролик, в котором назвал дату премьеры новой модели Z-серии. В подписи к тизеру японская марка охарактеризовала модель как «современные технологии с прикосновением винтажа».