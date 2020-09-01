Новый спорткар Nissan Z-серии покажут 16 сентября

Однако название новинки может означать, что компания покажет далекий от серийного прототип спорткара – аналогично концептуальному Skyline GT-R Proto, показанному в 2005 году.

На тизере, который длится чуть меньше минуты, Nissan вспоминает историю своей спортивной линейки, начавшейся в 1969 году с Fairlady Z. С 2009 года Nissan выпускает купе 370Z, преемником которого станет новинка. В подписи к ролику японская марка охарактеризовала модель как «современные технологии с прикосновением винтажа».

Ранее сообщалось, что новая Z-модель получит индекс 400Z и платформу Infiniti Q60 с двухрычажной подвеской спереди и многорычажной сзади. При этом внешность спорткара будет перекликаться с тем же Fairlady Z, который продавался за пределами Японии как Datsun 240Z.