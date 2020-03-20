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11:57

Появилось первое изображение нового логотипа Nissan

Японский бренд откажется от трехмерной эмблемы

Новый логотип Nissan © Nissan
Лиза Будрина
Компания Nissan запатентовала в ряде стран новый логотип и опубликовала его изображение. Эмблема сохранила прежние очертания, но стала двухмерной и лишилась горизонтальной линии посередине. Теперь название бренда вписано в разомкнутый круг.

Пока не сообщается, какая модель в линейке марки первой получит шильдики нового дизайна. Зато известно, что модернизированный логотип полагается и линейке Z соответствующий патент появился в базах ведомств Канады и Новой Зеландии. Эмблема представляет собой литеру Z, перечеркнутую посередине, и напоминает о шильдике на модели Datsun 240Z образца 1971 года.

Nissan

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в Nissan пошли по тому же пути, который ранее выбрали Volkswagen и BMW. Компании одна за одной отказываются от трехмерных эмблем в пользу двухмерных, выполненных в минималистичном стиле. В Volkswagen объяснили это решение тем, что такой дизайн отражает «связь марки с молодежью, цифровизацией и современностью». В BMW привели похожий довод: новый логотип «призван привлечь к марке молодежь, которая живет в цифровом мире».

Как менялись логотипы BMW

BMW

Впрочем, в случае с баварским брендом модернизированная эмблема будет использоваться в социальных сетях и рекламных материалах, иными словами, в коммуникационных целях. Менять шильдики на автомобилях в компании пока не планируют.

В конце 2019 года появилась информация о том, что Kia также намерена сменить традиционный логотип на слитное написание имени бренда более современным шрифтом. Такой шильдик ранее получил концепт Imagine by Kia. А летом прошлого года новую версию эмблемы представил британский Lotus. Компания, принадлежащая китайской корпорации Geely, одной из первых перешла на минимализм и двухмерность.

Источник: cipo.ic.gc.ca, Motor Trend