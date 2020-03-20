Появилось первое изображение нового логотипа Nissan

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в Nissan пошли по тому же пути, который ранее выбрали Volkswagen и BMW. Компании одна за одной отказываются от трехмерных эмблем в пользу двухмерных, выполненных в минималистичном стиле. В Volkswagen объяснили это решение тем, что такой дизайн отражает «связь марки с молодежью, цифровизацией и современностью». В BMW привели похожий довод: новый логотип «призван привлечь к марке молодежь, которая живет в цифровом мире».