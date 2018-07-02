Пятидверной модификации внедорожника также разрешено буксировать прицеп

Пульс

Lada 4x4 разрешили заправлять 92-м бензином

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2 июля 2018

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленную модели Lada 4x4, публичный дебют которой состоится на грядущем Московском автосалоне. Отныне внедорожник разрешено заправить бензином АИ-92, а пятидверной модификации буксировать прицепы.

[Вездеходы с правильным количеством дверей](https://motor.ru/selector/threedooroffroad.htm)

Вездеходы с правильным количеством дверей

Требование к качеству топлива для дорестайлинговых машин следующее — минимум АИ-95. При этом 83-сильный двигатель объемом 1,7 литра и так был способен работать на 92-м, но теперь это зафиксировано официально.

Буксировка прицепа для пятидверной модификации внедорожника ранее вообще не была предусмотрена. Теперь возможности модели аналогичны «трехдверкам»: масса прицепа без тормозной системы не должна превышать 300 килограммов, оснащенного тормозами — 600 килограммов.

Lada 4x4 следующего поколения переедет на новую платформу: модульную «тележку» альянса Renault-Nissan, которую будут использовать при постройке нового Duster. По предварительной информации, новая «Нива» выйдет в 2021-2022 году. При этом выпуск машины текущего поколения продолжится вплоть до этого срока.

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