Глава компании рассказал о сроках появления новой модели

Пульс

«АвтоВАЗ» выпустит новый внедорожник, но сохранит старую Lada 4x4

De3593ace3d59481f97be23969ae76f1b47a4b53
28 мая 2018

«АвтоВАЗ» в течение ближайших нескольких лет намерен начать выпуск нового внедорожника, сохранив при этом производство нынешней Lada 4x4. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент российской компании Николя Мор.

[Величайшие машины СССР и России: 10 отечественных автомобилей, которыми можно гордиться](https://motor.ru/selector/etoponashemu.htm)

Величайшие машины СССР и России: 10 отечественных автомобилей, которыми можно гордиться

«Фактически, новый SUV дополнит нынешнюю 4х4. Мы недавно отпраздновали 40-летие Lada 4х4 и надеемся, что доживем и до 50-летия. Также существующая модель очень хороша с точки зрения внедорожных характеристик, и она используется на некоторых рынках. Возможно, мы будем продолжать выпускать ее параллельно с новой машиной», – заявил Мор.

По словам топ-менеджера, новый внедорожник выйдет в 2021-2022 году.

12 модификаций легендарного внедорожника, о которых вы не знали

Ранее сообщалось, что в это время на рынке появится Lada 4х4 нового поколения. Модель будет построена на модульной платформе альянса Renault-Nissan, предназначенной также для следующего «Дастера». Модель оснастят, как ожидается, 122-сильным двигателем объемом 1,8 литра, работающей в паре с новой коробкой передач. Старую «Ладу» 4x4 при этом планируется подвергнуть существенным доработкам.

Архивные фото «Нивы» в честь ее 40-летия

«АвтоВАЗ» опубликовал уникальные снимки легендарного внедорожника к его юбилею

Теги:
FiatPanda4x4LadaАвтоВАЗ
Новости по теме
18 мая 2018
Новую Lada 4x4 построят на платформе будущего «Дастера»