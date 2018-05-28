«АвтоВАЗ» выпустит новый внедорожник, но сохранит старую Lada 4x4

«АвтоВАЗ» в течение ближайших нескольких лет намерен начать выпуск нового внедорожника, сохранив при этом производство нынешней Lada 4x4. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент российской компании Николя Мор.

«Фактически, новый SUV дополнит нынешнюю 4х4. Мы недавно отпраздновали 40-летие Lada 4х4 и надеемся, что доживем и до 50-летия. Также существующая модель очень хороша с точки зрения внедорожных характеристик, и она используется на некоторых рынках. Возможно, мы будем продолжать выпускать ее параллельно с новой машиной», – заявил Мор.

По словам топ-менеджера, новый внедорожник выйдет в 2021-2022 году.

Ранее сообщалось, что в это время на рынке появится Lada 4х4 нового поколения. Модель будет построена на модульной платформе альянса Renault-Nissan, предназначенной также для следующего «Дастера». Модель оснастят, как ожидается, 122-сильным двигателем объемом 1,8 литра, работающей в паре с новой коробкой передач. Старую «Ладу» 4x4 при этом планируется подвергнуть существенным доработкам.