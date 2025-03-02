АвтоВАЗ раскрыл, когда «Нива» попрощается с мотором от «Жигулей»

Заслуженный двигатель объёмом 1,7 литра скоро отправят в отставку

АвтоВАЗ раскрыл, когда «Нива» попрощается с мотором от «Жигулей». На выставке Kazan Expo Truck Максим Соколов заявил «Мотору», что в 2025 году восьмиклапанный двигатель 1.8 вытеснит классический «атмосферник» объёмом 1,7 литра. Во втором полугодии новый агрегат получит Lada Niva Travel, а к концу года — обычная Niva Legend. Оба внедорожника оснастят 1,8-литровым двигателем, который создан на базе мотора 1.8 EVO от Vesta.