АвтоВАЗ раскрыл, когда «Нива» попрощается с мотором от «Жигулей»Заслуженный двигатель объёмом 1,7 литра скоро отправят в отставку
Глава АвтоВАЗа добавил, что переход на новый двигатель повлечёт изменения в трансмиссии: классическая «Нива» получит раздатку с одним рычагом, как на внедорожнике с приставкой Sport. На семействе Niva «атмосферник» 1.8 будет развивать 90 лошадиных сил: характеристики подберут таким образом, чтобы агрегат выдавал больше крутящего момента на низких оборотах.
Также Максим Соколов анонсировал возвращение подушки безопасности на Lada Niva Legend. Система вернётся в этом году: на первом этапе аирбэг разместят в боковине водительского кресла, а в дальнейшем подушка безопасности будет устанавливаться по классической схеме — в центре рулевого колеса.
На 2025 год запланирован дебют Lada Niva Sport с форсированным двигателем объёмом 1,8 литра. Самый мощный агрегат предложат для линейки Silk Way Edition. Ожидается, что наиболее динамичный внедорожник разовьёт 144 лошадиные силы.