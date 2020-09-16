В России продают Lada 4x4 с лебедкой и турбиной за 1,2 млн рублей

Темно-зеленая «Нива» оборудована комплектом внедорожного тюнинга. На отечественный внедорожник установили шноркель, грязевую резину, а также усиленные бамперы, экспедиционный багажник и светодиодные прожекторы на крыше.

Lada 4x4 также прошла техническую модификацию. Автомобиль оснастили пневмоблокировками переднего и заднего дифференциалов, амортизаторами с регулировкой жесткости и усиленной подвеской с увеличенным на пять сантиметров дорожным просветом. Кроме того, головную оптику машины заменили на светодиодную.

Заводской 83-сильный двигатель объемом 1,7 литра модернизировали при помощи турбины Garrett, которая довела отдачу силовой установки до 130 лошадиных сил. Усиление мотора потребовалось для того, чтобы внедорожник смог таскать за собой тяжелый катер.