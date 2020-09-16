В России продают Lada 4x4 с лебедкой и турбиной за 1,2 млн рублей

Темно-зеленая «Нива» оборудована комплектом внедорожного тюнинга. На отечественный внедорожник установили шноркель, грязевую резину, а также усиленные бамперы, экспедиционный багажник и светодиодные прожекторы на крыше.
Lada 4x4 также прошла техническую модификацию. Автомобиль оснастили пневмоблокировками переднего и заднего дифференциалов, амортизаторами с регулировкой жесткости и усиленной подвеской с увеличенным на пять сантиметров дорожным просветом. Кроме того, головную оптику машины заменили на светодиодную.
Заводской 83-сильный двигатель объемом 1,7 литра модернизировали при помощи турбины Garrett, которая довела отдачу силовой установки до 130 лошадиных сил. Усиление мотора потребовалось для того, чтобы внедорожник смог таскать за собой тяжелый катер.
Фото: auto.ru
За трехлетнюю эксплуатацию «Нива» прошла всего 8 900 километров. По словам продавца, все элементы тюнинга зарегистрированы в ГИБДД и вписаны в ПТС, поэтому никаких проблем с постановкой машины на учет у будущего владельца не возникнет.
Владелец готов расстаться с модифицированным внедорожником за 1 200 000 рублей. В то время как стоимость серийной версии «Нивы» в базовой комплектации начинается от 572 900 рублей. Пятидверную версию Urban можно приобрести за 691 900 рублей. А топовая Lada 4x4 с тюнингом от Bronto обойдется от 742 900 до 806 900 рублей.
В начале сентября в социальной сети TikTok появился короткий ролик-обзор необычной Lada 4x4 без номеров, получившей качественный тюнинг. Отечественный внедорожник оборудовали панорамной крышей, улучшенной оптикой, а также бампером с люстрой и противотуманками.