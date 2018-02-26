Сборка внедорожника будет налажена на заводе Renault-Nissan

Пульс

Новую «Ниву» собираются выпускать в Бразилии

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26 февраля 2018

Альянс Renault-Nissan, которому принадлежит «АвтоВАЗ», намерен запустить производство Lada 4x4 (Нива) следующего поколения в Бразилии. Сборка будет налажена на заводе альянса в муниципалитете Сан-Жозе-дус-Пиньяйс в 2021 году, сообщает местное издание Gazeta do Povo.

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Новую «Ниву» построят на модернизированной платформе Renault Duster. С ним внедорожник также разделит гамму силовых агрегатов. Использование моторов альянса позволит комплектовать «Ниву» механической или автоматической трансмиссией. Больше никаких подробностей о модели не приводится.

Ранее сообщалось, что одноплатформенные модели, например, Duster и Lada 4x4, будут выпускаться на одном конвейере в Тольятти. В планах альянса Renault-Nissan к 2021 году увеличить общее количество выпускаемых автомобилей до более миллиона штук в год.

В октябре прошлого года появилась информация, что «АвтоВАЗ» планирует в течение девяти лет представить 12 новых моделей: две до 2019 года и десять до 2026-го. Также компания выпустит одиннадцать обновленных версий моделей текущей линейки. Производство машин будет налажено в Тольятти и Ижевске.

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