Опубликовано 29 января 2026, 18:361 мин.
Нижний Новгород сковали 10-балльные пробки
В Нижнем Новгороде зафиксировано 10 баллов пробок. Максимальный уровень загруженности городских улиц наблюдается вечером 29 января на фоне обильного снегопада. Осадки в крупном городе Поволжья закончатся около 4 часов утра пятницы.
© Яндекс Карты
«Это актуальная картина заторов в Нижнем Новгороде — 10 из 10 баллов», – отмечается в публикации. На карте Яндекс с отображением пробок видно, что крупные заторы образовались на основных городских магистралях – улице Ванеева, Белинского, Нартова, на Деловой улице, а также на мостах через Оку.
Источник:No Limits
Автор:Редакция «Мотора»