Нижний Новгород сковали 10-балльные пробки

«Это актуальная картина заторов в Нижнем Новгороде — 10 из 10 баллов», – отмечается в публикации. На карте Яндекс с отображением пробок видно, что крупные заторы образовались на основных городских магистралях – улице Ванеева, Белинского, Нартова, на Деловой улице, а также на мостах через Оку.

До этого стало известно, что в Казахстане продают снегоболотоход на базе «Буханки». Гусеничная машина ЗВМ-2411 «Узола» производства завода вездеходов по цене в три раза дороже обычного фургона или микроавтобуса УАЗ.

Также стало известно, что в Австралии задержана группа угонщиков-гастролеров, которые охотились за новыми внедорожниками Toyota Land Cruiser и отправляли их контейнерами в ОАЭ.