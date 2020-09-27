Bronco Sport позиционируется производителем как кроссовер с весьма неординарными способностями на бездорожье, однако по сравнению с «просто» Bronco у него обнаружился один недостаток в эксплуатационных качествах. Как сообщает издание Muscle Cars & Trucks, Ford запретил буксировать кроссовер Bronco Sport без погрузки на платформу, то есть любым способом, когда колёса находятся на земле и вращаются. У внедорожника Bronco такой проблемы нет, поскольку у него есть раздаточная коробка, которую можно поставить в нейтральное положение.