Автопроизводители больше не хотят привозить машины на моторшоу

Крупные автопроизводители, пишет Automotive News Europe, критикуют организаторов Франкфуртского автосалона за устаревший формат. К примеру, финансовый директор BMW Николя Питер уверен, что в будущем фокус выставок сместится с конечного продукта в сторону технологий. Компании будут демонстрировать свои разработки в сфере «мобильности будущего», а автомобили станут лишь приложением к различным сервисам.
В 2019 году от участия во Франкфуртском автосалоне отказались Nissan, Aston Martin, Ferrari, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Rolls-Royce, Subaru, Suzuki, Toyota и Volvo.
В этом году BMW на две трети сократила площадь экспозиции и бюджет, а выставочный стенд Daimler уменьшился на 30 процентов. На 20 процентов уменьшилось даже общее количество участников выставки, а площадь — на 16 процентов. Если тенденция сохранится, то в 2021 году никакого автосалона во Франкфурте проводить не будут, считает бывший глава Opel Карл-Томас Нойман.
Снижение интереса автопроизводителей к выставкам связано и с изменением восприятия автомобиля как чего-то личного. Новое поколение клиентов охотно пользуется, например, каршерингом и сервисами подписки, и уже не готово поддерживать идею «личного владения». Об этом в своем докладе говорит Greenpeace и призывает автопроизводителей перейти к выпуску легких, компактных и энергоэффективных транспортных средств, которые будут спроектированы таким образом, чтобы снизить их привлекательность для индивидуального использования.