Автопроизводители больше не хотят привозить машины на моторшоу

В этом году BMW на две трети сократила площадь экспозиции и бюджет, а выставочный стенд Daimler уменьшился на 30 процентов. На 20 процентов уменьшилось даже общее количество участников выставки, а площадь — на 16 процентов. Если тенденция сохранится, то в 2021 году никакого автосалона во Франкфурте проводить не будут, считает бывший глава Opel Карл-Томас Нойман.