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17:09

Власти Ирландии запретят продажу автомобилей на бензине и дизеле

Новые законы собираются ввести в 2030 году

© Unsplash
Анастасия Дубина
Через десять лет власти Ирландии намерены на законодательном уровне запретить продажу и регистрацию на территории страны бензиновых и дизельных автомобилей. Вместо машин с классическими ДВС должны появиться электрокары.

Такое решение было принято в рамках новой стратегии по климатическому развитию. Документ, опубликованный правительством, предусматривает переход на более экологичные возобновляемые источники энергии.

Согласно этой стратегии, уже через 10 лет в стране должны полностью прекратиться продажи бензиновых и дизельных автомобилей. По предварительным прогнозам властей, к 2030 году число электромобилей должно увеличиться до 950 тысяч экземпляров.

За тот же срок в 10 лет правительство хочет добиться того, чтобы 70 процентов электроэнергии, которая потребляется в стране, вырабатывалось при помощи возобновляемых источников. В частности, речь идет об установке ветрогенераторов и солнечных батарей.

Ирландия не первая страна, которая хочет на законодательном уровне ввести запрет на продажу автомобилей с ДВС. Например, власти соседней Великобритании намерены полностью отказаться от бензиновых и дизельных автомобилей к 2040 году. Также подобную возможность рассматривают во Франции, Германии, Норвегии, Нидерландах и в Индии.