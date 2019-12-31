Власти Ирландии запретят продажу автомобилей на бензине и дизеле

Такое решение было принято в рамках новой стратегии по климатическому развитию. Документ, опубликованный правительством, предусматривает переход на более экологичные возобновляемые источники энергии.
Согласно этой стратегии, уже через 10 лет в стране должны полностью прекратиться продажи бензиновых и дизельных автомобилей. По предварительным прогнозам властей, к 2030 году число электромобилей должно увеличиться до 950 тысяч экземпляров.
За тот же срок в 10 лет правительство хочет добиться того, чтобы 70 процентов электроэнергии, которая потребляется в стране, вырабатывалось при помощи возобновляемых источников. В частности, речь идет об установке ветрогенераторов и солнечных батарей.
Ирландия не первая страна, которая хочет на законодательном уровне ввести запрет на продажу автомобилей с ДВС. Например, власти соседней Великобритании намерены полностью отказаться от бензиновых и дизельных автомобилей к 2040 году. Также подобную возможность рассматривают во Франции, Германии, Норвегии, Нидерландах и в Индии.