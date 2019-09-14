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18:00

Кроссовер McLaren нельзя будет купить ни за какие деньги

Британцы не собираются следовать современной моде

McLaren пристально наблюдает за рыночным успехом спортивных кроссоверов вроде Lamborghini Urus и Porsche Cayenne, однако не видит никаких причин присоединяться к сегменту.

Как известно, вслед за Porsche, Bentley, Lamborghini и даже Rolls-Royce свои кроссоверы готовятся выпустить даже такие марки, как Aston Martin и Ferrari. Выпустить свой SUV вполне могли бы и британцы из McLaren, однако они оказались категорически против этой идеи по принципиальным соображениям. Как рассказал в интервью изданию CarSales глава подразделения Sport Series Даррен Годдард, «в кроссоверах нет абсолютно ничего крутого».

По мнению Годдарда, все компании, выпускающие сегодня премиальные кроссоверы, делают это лишь в целях увеличения объёма продаж. «Макларен» не поддерживал этот тренд и никогда не будет. «Есть огромная разница между массовым производством и эксклюзивным продуктом», уверяет топ-менеджер. Хотя кроссоверы могли бы принести неплохую прибыль, имидж производителя чистокровных суперкаров для марки гораздо важнее. «Наши клиенты это заслужили», гордится Годдард.