Кроссовер McLaren нельзя будет купить ни за какие деньги

Как известно, вслед за Porsche, Bentley, Lamborghini и даже Rolls-Royce свои кроссоверы готовятся выпустить даже такие марки, как Aston Martin и Ferrari. Выпустить свой SUV вполне могли бы и британцы из McLaren, однако они оказались категорически против этой идеи — по принципиальным соображениям. Как рассказал в интервью изданию CarSales глава подразделения Sport Series Даррен Годдард, «в кроссоверах нет абсолютно ничего крутого».