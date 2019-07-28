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10:00

Bentley больше не будет делать кроссоверы

Кроме модели Bentayga, конечно

Прежний глава марки Bentley Вольфганг Дюрхаймер обещал выпустить купеобразную версию Bentayga и новый компактный кроссовер, но Эдриан Холлмарк поставил на этих планах крест.

Кроссовер Bentley Bentayga вышел на рынок весной 2016 года и к настоящему времени успел обзавестись несколькими модификациями: W12, V8, Diesel, Speed и гибридной версией. На долю первого в истории марки кроссовера нынче приходится около половины продаж, благодаря чему он получил титул самой популярной модели «Бентли», а в прошлом году своих владельцев впервые обрели более 10 000 автомобилей британской марки. Немудрено, что на волне успеха своего первого кроссовера в Bentley решили выпустить его купеобразную версию, а также кроссовер поменьше.

Но этим планам уже не суждено сбыться: как заявил нынешний глава марки Эдриан Холлмарк в интервью австралийскому изданию CarSales, Bentayga была и останется единственным кроссовером бренда — по крайней мере, в краткосрочной перспективе. «Рассматриваем ли мы сейчас потенциальную возможность выпуска других моделей в сегменте SUV? Нет. Можем ли мы представить, что в будущем ситуация изменится? Да», — рассказал Холлмарк. По его словам, Bentayga ещё не раскрыла весь свой потенциал и будет активно развиваться в течение жизненного цикла.