Bentley больше не будет делать кроссоверы

Но этим планам уже не суждено сбыться: как заявил нынешний глава марки Эдриан Холлмарк в интервью австралийскому изданию CarSales, Bentayga была и останется единственным кроссовером бренда — по крайней мере, в краткосрочной перспективе. «Рассматриваем ли мы сейчас потенциальную возможность выпуска других моделей в сегменте SUV? Нет. Можем ли мы представить, что в будущем ситуация изменится? Да», — рассказал Холлмарк. По его словам, Bentayga ещё не раскрыла весь свой потенциал и будет активно развиваться в течение жизненного цикла.