Bentley Bentayga стал самым быстрым внедорожником в мире

Для «заряженной» версии были изменены не только настройки мотора, но и восьмиступенчатого «автомата» и системы подавления кренов с размыкаемыми электромоторами стабилизаторами поперечной устойчивости. Кроме того, стала жестче подвеска, а выпускная система получила более мощный звук.