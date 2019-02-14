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18:47

Bentley Bentayga стал самым быстрым внедорожником в мире

Модель на один километр в час обогнала Lamborghini Urus

Компания Bentley представила «заряженный» вариант модели Bentayga – Speed. Производитель называет новинку самым быстрым внедорожником в мире: максимальная скорость автомобиля составляет 306 километров в час, что всего лишь на один километр в час быстрее Lamborghini Urus.
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Самая мощная Bentayga оснащается шестилитровым твин-турбо мотором W12, отдача которого увеличена с 608 до 635 лошадиных сил. При этом максимальный крутящий момент остался тем же, что и до форсировки 900 Нм.

С нуля до «сотни» новинка разгоняется за 3,9 секунды, что на две десятых секунды быстрее обычного внедорожника с двенадцатицилиндровым агрегатом. Максимальная скорость версии Speed увеличена на пять километров в час.

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Для сравнения, Lamborghini Urus набирает «сотню» за 3,6 секунды, 550-сильный Porsche Cayenne Turbo – за 3,9 секунды («максималка» 286 километров в час), 510-сильный Mercedes-AMG GLC 63 S за 3,8 секунды (250 километров в час), а 717-сильный Jeep Grand Cherokee Trackhawk примерно за 3,7 секунды.

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Для «заряженной» версии были изменены не только настройки мотора, но и восьмиступенчатого «автомата» и системы подавления кренов с размыкаемыми электромоторами стабилизаторами поперечной устойчивости. Кроме того, стала жестче подвеска, а выпускная система получила более мощный звук.

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Опознать «заряженный» вариант можно по «затемненным» фарам, большому заднему спойлеру, шильдикам Speed и 22-дюймовым колесам. Также для модели можно заказать карбон-керамические тормоза, отделанные алькантарой кресла и регулировку сидений по 22 направлениям.

Мировая премьера новинки состоится на мартовском моторшоу в Женеве.

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