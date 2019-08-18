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16:00

В логотипе BMW нет и не было никаких пропеллеров

Баварцы взялись разрушить популярный миф

Все знают, что сине-белые клетки в логотипе BMW вроде как символизируют пропеллер самолёта, однако на самом деле это не так. Несмотря на то, что история БМВ началась с компании Rapp Motorenwerke, занимавшейся выпуском авиационных двигателей, в логотипе марки нет никаких отсылок к авиации.

Собственно, аббревиатура BMW впервые появилась на свет в 1917 году в результате переименования компании Rapp Motorenwerke в Bayerische Motoren Werke «Баварский моторный завод». Основанное в 1913 году Карлом Раппом предприятие по выпуску авиационных двигателей оказалось весьма успешным, поэтому предприниматель решил расширить производственные мощности и заняться производством моторов для автомобилей, мотоциклов и катеров.

Логотип новой компании частично повторял круглую эмблему Раппа, но внешнюю и внутреннюю окружность обвели золотистой линией, а внутрь вписали зеркальный фрагмент герба Баварии те самые сине-белые клетки. Дело в том, что местный закон запрещает баварцам использовать государственную символику в коммерческих целях. А миф о пропеллерах возник после того, как BMW использовала в качестве рекламных площадок винтовые лопасти самолётов.