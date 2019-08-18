В логотипе BMW нет и не было никаких пропеллеров

Собственно, аббревиатура BMW впервые появилась на свет в 1917 году в результате переименования компании Rapp Motorenwerke в Bayerische Motoren Werke — «Баварский моторный завод». Основанное в 1913 году Карлом Раппом предприятие по выпуску авиационных двигателей оказалось весьма успешным, поэтому предприниматель решил расширить производственные мощности и заняться производством моторов для автомобилей, мотоциклов и катеров.
Логотип новой компании частично повторял круглую эмблему Раппа, но внешнюю и внутреннюю окружность обвели золотистой линией, а внутрь вписали зеркальный фрагмент герба Баварии — те самые сине-белые клетки. Дело в том, что местный закон запрещает баварцам использовать государственную символику в коммерческих целях. А миф о пропеллерах возник после того, как BMW использовала в качестве рекламных площадок винтовые лопасти самолётов.