В логотипе BMW нет и не было никаких пропеллеров

Все знают, что сине-белые клетки в логотипе BMW вроде как символизируют пропеллер самолёта, однако на самом деле это не так. Несмотря на то, что история БМВ началась с компании Rapp Motorenwerke, занимавшейся выпуском авиационных двигателей, в логотипе марки нет никаких отсылок к авиации.