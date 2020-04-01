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18:50

Alfa Romeo не собирается выпускать «горячую» версию кроссовера Stelvio

Аббревиатура GTA пока останется прерогативой седана Giulia

Алексей Носаченко
Эмблема GTA останется прерогативой специального издания седана Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, и ожидать появления «горячего» Stelvio GTA не стоит. Об этом в интервью изданию Autocar рассказал глава отдела маркетинга компании Фабио Мильявакка.

По словам топ-менеджера, все машины с шильдиком GTA «должны быть очень хороши на треке». Этого легко достигнуть с «Джулией», но Stelvio — совсем другое дело. Из-за высокого центра тяжести кроссовер не сможет показать такую же динамику, устойчивость и остроту реакции, поэтому затраты на постройку по-настоящему трекового вседорожника никогда не окупятся. Впрочем, Мильявакка уверен, что такой автомобиль не нужен и клиентам «Альфы».

Получается, что аббревиатура GTA, от Gran Tourismo Allegerita, пока будет красоваться только на седане Giulia. Компания построит всего 500 таких машин, каждая — с битурбомотором V6 2.9 мощностью 540 лошадиных сил, активной аэродинамикой, расширенной колеей, углепластиковыми карданным валом, капотом, крышей, передним бампером и колесными арками.

Причем одновременно с Giulia GTA будет продаваться и хардкорный вариант GTAm. Этот седан на центнер легче Giulia Quadrifoglio и разгоняется до сотни за 3,6 секунды вместо 3,9. Заднего дивана в Giulia GTAm нет: на его месте уставлен усилитель кузова с балкой для крепления ремней безопасности, там же находятся отсеки для шлемов и огнетушителя. Ручки дверей заменены на лямки, а боковые и заднее стекла — на поликарбонат Lexan.