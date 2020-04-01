Alfa Romeo не собирается выпускать «горячую» версию кроссовера Stelvio

По словам топ-менеджера, все машины с шильдиком GTA «должны быть очень хороши на треке». Этого легко достигнуть с «Джулией», но Stelvio — совсем другое дело. Из-за высокого центра тяжести кроссовер не сможет показать такую же динамику, устойчивость и остроту реакции, поэтому затраты на постройку по-настоящему трекового вседорожника никогда не окупятся. Впрочем, Мильявакка уверен, что такой автомобиль не нужен и клиентам «Альфы».

Получается, что аббревиатура GTA, от Gran Tourismo Allegerita, пока будет красоваться только на седане Giulia. Компания построит всего 500 таких машин, каждая — с битурбомотором V6 2.9 мощностью 540 лошадиных сил, активной аэродинамикой, расширенной колеей, углепластиковыми карданным валом, капотом, крышей, передним бампером и колесными арками.